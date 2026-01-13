公共運輸場站安全亮警訊 消保處查出多項 AED 缺失

為強化公共運輸場站消費安全，行政院消費者保護處於2025年10至11月間，聯合交通部鐵道局、民用航空局及地方政府相關單位，針對全台機場、高鐵站、台鐵車站及捷運站等交通要衝進行聯合查核，共查核14處。結果顯示，各場站皆有設置自動體外心臟電擊去顫器（AED），惟仍有11處場站在設置與管理上出現缺失，已責請主管機關依法督促營運單位限期改善。

行政院消保處指出，高鐵、台鐵及捷運場站人流密集，若緊急救護設備或安全維護裝置未能正常運作，恐影響旅客人身安全。本次查核發現，緊急救護設備及管理措施部分，共有11處不符規定，主要缺失集中於AED管理。

其中，AED指示標示不符規定者達11處，包括標示顏色非紅色、設置高度不足，或未於重要出入口設置清楚指示；另有9處場站未完整登錄AED網路資料，2處AED警鈴未正常運作，以及2處未於場所平面圖標示AED位置。

在安全維護裝置方面，另有3處場站的公共廁所緊急求救裝置於觸動時未能發出警報聲，同樣列為改善重點。

行政院消保處表示，已請交通部及內政部依權責持續處理後續改善作業。交通部將加強交通要衝AED設備維護管理的法令宣導與場站查核，並輔導營運單位落實法遵及強化現場人員教育訓練；內政部則將督導地方建管單位，強化轄內各類消費場所安全維護裝置的管理與查核，確保公共安全。

行政院消保處也提醒民眾，於搭乘大眾運輸或進出交通場站時，可多留意AED及緊急求救裝置的設置位置，以備不時之需，保障自身安全。