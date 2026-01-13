高鐵國旅聯票增5大景點 車票享85折優惠

快訊

中央社／ 台北13日電

台灣高鐵今天宣布，國旅聯票新增台北101觀景台等5大知名景點，旅客選擇加購高鐵票可享85折優惠，在2月12日前還有加碼禮及加碼的TGo會員點數。

台灣高鐵「國旅聯票」除可在各大景點官網購買專屬套票外，也可透過4大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）預訂，不論是熱門活動門票、親子體驗行程、交通接駁等，都能根據旅客喜好自由搭配，並享加購高鐵車票85折優惠。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，即日起新增台北101觀景台、Xpark都會型水生公園、九族文化村、阿里山國家森林遊樂區以及奇美博物館5大知名景點票券。

台灣高鐵說，其中台南奇美博物館即將於1月29推出大英博物館「埃及之王：法老」國際級特展，集結280件橫跨3000年的珍貴文物，完整呈現古埃及文明的藝術巔峰，是台灣史上最大規模的法老文物展，旅客凡購買官網專屬套票每人580元，除享加購高鐵票折扣外，另加贈台南好禮二選一。

台灣高鐵表示，九族文化村推出多種超值套票，除九族文化村門票外，還可搭配台灣好行日月潭線車票，日月潭遊湖船、日月潭纜車等，再加贈櫻花貓吊飾；Xpark都會型水生公園官網預定國旅聯票方案，即可獲得限量贈送的Xpark馬年春聯組及高鐵專屬行李吊牌。

另外，台灣高鐵說，旅客還能同步累積高鐵TGo會員點數，即日起至2月12日，除了每筆訂單還可再獲得 TGo 點數加碼100點外，在2月12日前購買並完成搭乘且無退票紀錄者，還可參加抽獎，有機會獲得高鐵標準車廂半價乘車電子兌換券，或「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋。

