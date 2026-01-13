32歲女全身莫名疼痛找不到病因 竟是神秘的「公主病」
一名32歲女工程師，最近因為工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。求診多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，變得焦慮、易怒，因為常抱怨身體到處都在痛，讓親友笑稱，是不是有「公主病」，常無病呻吟，經就醫後，她罹患的是少見的「纖維肌痛症」。
後來轉介至身心科門診，經自律神經與NIRS腦功能檢測後，才發現竟罹患臨床上經常被忽略的「纖維肌痛症」（Fibromyalgia）。身心醫學診所院長周伯翰表示，纖維肌痛症又稱為「神秘的疼痛症」，會導致全身廣泛性慢性疼痛、壓痛，且檢查正常、診斷不易，透過詳細問診並依據症狀來判斷，患者常因全身痛而尋遍各科。
「連知名美國藝人Lady Gaga也曾公開分享自己深受此病困擾，曾因此取消巡演。」周伯翰指出，纖維肌痛症的症狀為持續三個月以上的慢性廣泛疼痛與壓痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙、認知功能下降、頭痛、情緒困擾等，常在心理壓力變大時，症狀會加劇，部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等自律身經失調症狀。
研究證實，疼痛與大腦前額葉功能失衡有關，周伯翰分享曾發表在國際期刊「Journal of clinical neuroscience」的資料，利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。
周伯翰說，纖維肌痛症好發各年齡層，又以女性居多，常被以為是大小姐脾氣。而當病痛發作時，抽血和X光檢查往往正常，常在各科間輾轉流浪，甚至試過各種治療或秘方。目前治療方式分為藥物治療、非藥物治療。常見的治療藥物包括抗憂鬱劑與治療神經痛和肌肉鬆弛劑，非藥物治療則是物理復健、放鬆訓練以及調整生活型態等。
周伯翰建議，可進行適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，能達到放鬆肌肉效果。如果合併心理壓力或是童年創傷，心理治療是不可或缺的一環，針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，研究顯示，重複性經顱磁刺激治療（rTMS）也有助於改善患者的憂鬱、疼痛與生活品質。
