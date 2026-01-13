周末北東漸轉雨 天氣風險：下周再一波明顯降溫

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今起各地轉晴但日夜溫差大，周末北部至東部漸轉短暫雨，下周一、二再一波明顯降溫。

林孝儒指出，今受大陸冷氣團且環境偏乾，晨間各地仍有顯著輻射冷卻效應，低溫普遍降至低點，北部及東部6-10度、中南部11-14度。這波冷空氣南侵幅度較小，主要影響北部至東部。預測北部至東部高溫約19-23度，低溫約13-17度。中南部高溫約23-27度，低溫約12-16度。白天日照回溫快，夜晚清晨再受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大。

周四至周末台灣附近多為偏東或至東北季風影響，北方冷空氣勢力不強，林孝儒說，各地氣溫緩步回升，但早晚受輻射冷卻影響時，還是略有寒意。北部至東部高溫約20-24度，低溫約14-17度。中南部高溫約24-28度，低溫約15-18度。整體水氣不多，各地多為晴時多雲天氣。

林孝儒說，周末隨環境轉東北風且水氣增多下，東北角至東部將轉陰有短暫陣雨，規畫戶外活動請備妥雨具；中南部可維持晴時多雲，天氣相對穩定。

林孝儒指出，下周一、二另一波東北季風增強，氣溫再度轉涼；北部至東部轉為陰有短暫陣雨，中南部晴到多雲、山區局部短暫雨。初步研判，此波季風過後仍可能銜接更乾冷空氣南下，台灣將再出現一波較明顯降溫，需持續留意最新預報並適時加強保暖。

此外，林孝儒說，本周南方洋面逐漸有熱帶擾動逐步發展為熱帶性低氣壓或颱風跡象，周末可能靠近菲律賓東方近海後轉往東北方遠離消散。此季節雖較少見，並非罕見。研判熱帶系統距離台灣遠，對本島天氣無直接影響；但若於巴士海峽至東南部近海活動，需留意間接海象不穩定或沿海風浪略增及長浪可能，視最新浪況調整行程。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

