北橫公路宜蘭明池段坍方阻斷 公路局估傍晚搶通

中央社／ 宜蘭縣13日電

交通部公路局表示，受近期宜蘭地區地震及降雨影響，北橫公路台7線68.7公里處（宜蘭明池段）今天清晨發生上邊坡土石崩落，道路阻斷，預計今天傍晚5時搶通。

