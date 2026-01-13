離岸風機成立體魚礁 表層、中層、底層魚種都進駐 學者籲立禁釣規範

國立台灣海洋大學海洋生物研究所研究團隊，透過實地水肺潛水觀察，加上一支釣採樣及科學數據分析發現，台灣海峽的離岸風機水下基礎，已演變為高度多樣化的岩礁生態系，成為眾多魚類的新棲所，並將相關研究成果，發表在國際知名期刊「海洋科學前沿（Frontiers In Marine Science）」。

海大今天表示，海生所榮譽講座教授邵廣昭及教授邵奕達帶領的研究團隊，在工研院計畫支持下，發現離岸風機水下基礎成為眾多魚類的新棲所，相關研究成果為台灣離岸風電與海洋生態共生關係，提供有力實證，打破過往能源開發必然破壞環境的負面印象。

海大研究團隊在苗栗、彰化風場的調查結果顯示，風機機柱不僅提供硬質附著介面，更因從海面延伸至海底的垂直結構，發揮「立體人工魚礁」功能，同時吸引表層、中層與底層的魚種進駐，且觀測到的魚種數，明顯高於一般傳統魚礁。

研究也證實風場內已出現超過80種，過去在該沙泥底質海域未曾記錄過的岩礁性魚類，風機創造的岩礁生態系，與原有的沙泥底生態系也呈現「加成」效果，並未因新物種的進駐，排擠到原有底棲魚類的數量或組成。

研究團隊指出，在風機施工完畢後的數月內，藤壺、海綿及珊瑚等底棲固著性無脊椎動物，會迅速覆蓋機柱表面，並創造出蝦蟹、多毛類、等足類及螺貝類的棲地，並吸引石斑、笛鯛、三線雞魚及龍蝦等高經濟價值物種進駐、覓食，甚至產卵，提供持續性的資源培育效果。

根據研究團隊在彰化台電1期風場的調查，單座風機初期平均魚產值約1800元，隨著生物群落的演替與魚群成長，半年後魚產值預估可大幅增長至9000元。

彰化這處風場有21支風機，每半年可增加約20萬元的魚產值，再以風機平均20年的役期估算，總漁產值將超過800萬元，這個金額未包含因外溢效應，擴散至鄰近漁場的經濟貢獻。

台灣海峽未來上千座風機所發揮復育魚源的功效，正符合政府目前在努力推動將網具漁業轉型為一支釣漁業的政策，達到兼顧生態保育與資源永續利用的目的。這項並研究成果，已發表在國際知名期刊「海洋科學前沿（Frontiers In Marine Science）」。

研究團隊表示，從國際保育趨勢來看，離岸風場符合國際自然保育聯盟（IUCN）定義的「其他有效保護區域」（OECMs）。風場雖非以保育為初始目的，卻在實際管理與運作中，有效維護生物多樣性。

研究團隊認為，未來若能建立完善的漁場管理辦法，以科學數據為基礎進行溝通，如規範風機周遭的商業釣魚和休閒釣魚禁止進入距風機20至50公尺範圍內釣魚，就可避免過度捕撈的問題，離岸風電將有機會成為能源轉型、海洋保育與漁業共榮的關鍵典範。 國立台灣海洋大學海生所團隊研究發現，台灣海峽離岸風機水下基礎，已成為眾多魚類的新棲所，風場可見許多幼魚或亞成魚。圖／國立海大提供、李淳銘攝影 國立台灣海洋大學海生所團隊研究發現，台灣海峽離岸風機水下基礎，已成為眾多魚類的新棲所。圖／海大提供、陳靜怡攝影 國立台灣海洋大學海生所團隊研究發現，台灣海峽離岸風機水下基礎，已成為眾多魚類的新棲所。圖為躲藏在風機孔隙中的龍蝦。圖／國立海大提供、吳沐燊攝影 國立台灣海洋大學海生所團隊研究發現，台灣海峽離岸風機水下基礎，已成為眾多魚類的新棲所，風場可見許多幼魚或亞成魚。圖／國立海大提供、李淳銘攝影