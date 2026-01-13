今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響

1月颱有可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，14日至15日觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，預估於15日下午到晚上有機會發展為今年第一號颱風洛鞍，會從菲律賓東方離開，有幾天水氣會移入台灣東南方。

賈新興指出，18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。19日起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。14日至15日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。16日午後桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨。17日至18日北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。19日東北季風增強，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。

至於20日至22日有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。

此外，賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，1月27日起至2月23日，宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。氣溫方面，2月中旬起，氣溫相對以偏涼至正常為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。