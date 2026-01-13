聽新聞
0:00 / 0:00
今年1號颱風洛鞍可能生成 賈新興揭生成時間及影響
1月颱有可能生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，14日至15日觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶系統發展的機率，預估於15日下午到晚上有機會發展為今年第一號颱風洛鞍，會從菲律賓東方離開，有幾天水氣會移入台灣東南方。
賈新興指出，18日前天氣穩定晴朗、日夜溫差大。19日起東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有雨、氣溫降。14日至15日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。16日午後桃園以北山區及宜花東有零星短暫雨。17日至18日北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。19日東北季風增強，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹及花東亦有零星短暫雨。
至於20日至22日有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，新竹、花東及南投以南山區亦有零星短暫雨。
此外，賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，1月27日起至2月23日，宜蘭降雨仍以略偏多的機率較高。氣溫方面，2月中旬起，氣溫相對以偏涼至正常為主。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言