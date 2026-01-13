早上強烈大陸冷氣團達標 鄭明典：新的冷高壓影響夜晚氣溫恐比清晨高

今天清晨受大陸冷氣團加上輻射冷卻效應影響，金門低溫6.1度、新竹6.9度，新北7.3度，連台北測站只有11.8度。

中央氣象局前局長鄭明典今天在臉書指出，清晨雲開，氣溫下降。現在預報用詞有點兩難，鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標（台北測站在11-12度）。但是從天氣系統方面來看，現在其實是兩個偏弱的冷高壓之間的空檔，氣壓是偏低的。

鄭明典指出，今天新的冷高壓影響，夜晚氣溫可能比清晨高，變成冷氣團影響氣溫上升？實在不太通。

中央氣象署指出，今天(13日)大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。