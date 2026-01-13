快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起白天高溫一天比一天高，但早晚仍然相當涼。聯合報系資料照片
今起白天高溫一天比一天高，但早晚仍然相當涼。聯合報系資料照片

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度。

林老師氣象站」表示，從昨天白天開始，北方冷空氣開始減弱，台灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上；要提醒注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面的北部、東北部最低溫在攝氏13至14度，其它地區最低溫也只有攝氏14至17度。

根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，本周高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至下周日（18日）前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。

「林老師氣象站」指出，預估下一波新的冷空氣下周一（19日）報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

回暖了！ 粉專：1天比1天高1度周日高溫28度

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度…

今高溫27度早晚冷 吳德榮：下周二強冷空氣再南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

早上強烈大陸冷氣團達標 鄭明典：新的冷高壓影響夜晚氣溫恐比清晨高

今天清晨受大陸冷氣團加上輻射冷卻效應影響，金門低溫6.1度、新竹6.9度，新北7.3度，連台北測站只有11.8度。

林金連誓跟黎明幼兒園同生共死 守祖產更為土地正義

「如果未來守不住黎明幼兒園，你有什麼打算？」70歲的林金連，絲毫不假思索地說「做對的事情，一定會做到同生共死」。 林金連在已經沒有學生的黎明幼兒園受訪，當天下著毛毛雨，但並未妨礙林金連的好心情；他看到記者時堆滿笑容，坐在滿是教材的辦公室內，泡著自己在南投農地種的咖啡，實在看不出他為了保住幼兒園，曾衝撞首長座車、綁十字架抗議的激進運動者身影，是什麼力量讓他堅持到現在？

他總是胸悶、心悸「憂可能癱瘓」 反覆就醫無果 竟是「慮病症」…該如何治療？

胸悶、心悸、腸胃不適一出現就急著跑醫院，檢查卻始終正常，反而愈看愈焦慮，身體到底怎麼了？

醫院聘外籍照服員 最快4月開放

醫院護理人力短缺，衛福部擬開放外籍護佐、照服員，照護急性病房患者，衛福部長石崇良昨表示，已跟勞動部提案，修訂外國人就業服...

