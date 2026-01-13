回暖了！ 粉專：1天比1天高1度周日高溫28度

冷空氣減弱了，氣象粉專「林老師氣象站」表示，今起高溫一天比一天高一度。

「林老師氣象站」表示，從昨天白天開始，北方冷空氣開始減弱，台灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上；要提醒注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面的北部、東北部最低溫在攝氏13至14度，其它地區最低溫也只有攝氏14至17度。

根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，本周高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至下周日（18日）前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。

「林老師氣象站」指出，預估下一波新的冷空氣下周一（19日）報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。