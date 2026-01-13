今高溫27度早晚冷 吳德榮：下周二強冷空氣再南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨有鬆散中層雲移入中南部上空，其他地區仍有偏低輻射低溫。截至上午6時32分，本島縣市平地最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)7.2度，新北(石碇區)7.5度，苗栗(西湖鄉)7.6度，各地區平地的最低氣溫約在8至12度。

吳德榮指出，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部8至23度、中部12至26度、南部12至27度及東部9至25度。

吳德榮表示，明日至周五各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周六至下周一(17至19日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下周一大台北亦轉有局部短暫雨的機率。模式模擬顯示，期末〔下周二至四(20至22日)〕有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，周五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否造成迎風面水氣增多間接影響，模擬還在調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。