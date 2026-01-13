聽新聞
0:00 / 0:00

李鴻源籲取消總統府三大委員會

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

內政部前部長李鴻源昨天接受網路媒體訪問時表示，政府近年成立過多各式各樣的辦公室與委員會，變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，嚴重干擾既有行政體系運作；他勸賴清德總統趕快取消總統府三大委員會，讓公務體系回到原本的專業分工與制度運作，否則將拖垮財政、徹底摧毀文官制度。

李鴻源說，依照憲政分際，總統只負責國防與外交，其餘政策規畫與執行，都應交由行政體系處理；若要成立政策討論平台，應設在政黨內部，例如民進黨中常會，由黨主席提出政策構想，總統再交付行政團隊依法執行。行政體系的運作應是制度與專業的討論，不是靠關係直通總統府；若繼續在總統府下設立一堆性質不明、權責不清的辦公室，結果只會拖垮財政，文官制度被徹底摧毀。

他也說，他在內政部服務時，常任文官如次長、署長，對政策方向未必與部長完全一致，必須經過長時間專業討論與制度協調，才能形成決策；現在卻變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，所有人都可直通總統府下指導棋，破壞原有層級與責任分工。

李鴻源指出，他對民進黨政府憂慮，一是財政紀律失守，二是文官體系被摧毀，專業不再受到尊重，才會出現許多他認為缺乏常識、違反行政實務的政策與發言。

總統府 李鴻源 財政 民進黨

延伸閱讀

陳水扁開節目遭喊卡 總統府：健康受到最好照顧最重要

總統府今發布總統令 任命陳建仁為新任中研院院長

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

詐團冒名問投資獲利捐智庫 李鴻源籲收到訊息切勿上當

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

血鉀失衡 心臟「亂跳」恐驟停

前陣子門診遇到一位心律不整患者，因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。