聽新聞
0:00 / 0:00

監院出手 調查北宜高鐵案程序、溝通不足問題

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

北宜高鐵去年就因程序及溝通不足問題，遭監察院調查，負責調查該案的監委林盛豐昨天表示，目前正在約詢相關官員，如今該議題再被關注，也讓監委更加注意，相信行政單位也會謹慎。

高鐵延伸宜蘭計畫」已非首次遭質疑，包含可行性評估、重大公共建設提報編審、環境影響評估送審程序及民意溝通等都被認為不夠透明，也有宜蘭民眾向監察院陳情，並由監委就「外界質疑程序不備及溝通不足」啟動調查。

調查該案的監委林盛豐、蘇麗瓊、施錦芳表示，北宜高鐵攸關國土規畫及宜蘭縣民權益，但全案送交二階環評前僅匆匆開三場公聽會；且規畫設站與改變過程中有無尊重專業、依照規定，以避免都市無效率擴張，也有待釋疑。

林盛豐說，有民眾陳情政府辦相關說明會是「辦假的」，引發居民反感，所以啟動調查；由於該案還在調查中，還不能對外透露太多，不過目前已經在準備約詢相關官員。

林盛豐也指出，宜蘭十日舉辦「北宜高鐵或北宜直鐵孰優」辯論會，前政委張景森有感而發，監委都有注意到相關發言，相信監院調查後，能使行政流程更加謹慎。

國民黨立委賴士葆說，高鐵人人愛，但政府花那麼多錢，也有環保爭議，政府就應持續評估，並完整提出經濟效益的具體數字。民眾黨立委林國成說，交通與國土規畫的考量各有不同基礎，不能單用經濟效益論斷。

高鐵延伸宜蘭 監委 國土 監察院

延伸閱讀

昨不滿陳昭姿「考試不及格要留任」 林國成今改口：服從黨意

開標限制放寬 立委有異見

國防採購爭議頻傳 工程會：加強專業審查

賣茶葉可以得標軍火？陳金德：採購機關要強調廠商專業

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

血鉀失衡 心臟「亂跳」恐驟停

前陣子門診遇到一位心律不整患者，因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。