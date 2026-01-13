聽新聞
0:00 / 0:00

地方心聲：高鐵攸關宜蘭「黃金十年」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

行政院前政委張景森呼籲北宜高鐵喊卡，但宜蘭地方人士大多期待高鐵早日完工，宜蘭代理縣長林茂盛說，中央積極規畫重大交通建設，未來十年也是「宜蘭的黃金十年」，高鐵至關重要，這也是宜蘭人的期盼，希望中央加速審查，讓宜蘭高鐵早日完成。

北宜直鐵路廊會經過礁溪鄉及頭城鎮，交通部去年在環評前，一直不願意下鄉再加開說明會。國民黨立委吳宗憲去年六月在礁溪鄉公所辦「高鐵延伸宜蘭計畫」自辦說明會，吳宗憲表示，政府要多與地方人士溝通，針對高鐵的疑慮與成本效益，交通部應該講清楚。議長張勝德說，北宜高鐵將來可向南延伸到花蓮及台東，早日完工有助於推動串連環島生活圈。

據了解，北宜高鐵計畫進展快速，今年要選舉，被視為執政利多。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌說，該案過程中經過充分討論，國發會也審查通過北宜直鐵案，只剩行政院核定，為了宜蘭交通建設，希望早日核定動工。

國民黨縣議員楊弘旻表示，將來可以從宜蘭搭高鐵直接到南部探訪親友，減少轉車麻煩，當然要趕快興建。

高鐵延伸宜蘭 行政院 國民黨 北宜直鐵 交通部

延伸閱讀

黃建賓、吳宗憲助台東退休警消提告政府 要依法討回退休年金

張景森批評政府興建北宜高鐵是錯誤政策 立委盼加強溝通往前推進

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

血鉀失衡 心臟「亂跳」恐驟停

前陣子門診遇到一位心律不整患者，因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。