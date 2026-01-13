新聞眼／北宜高鐵案 典型的公共決策失序

「北宜高鐵延伸案，是一個典型的公共決策失序案例。」行政院前政務委員張景森談到北宜高鐵政策，開宗明義直指「公共政策失序」。為什麼失序？除了交通更便捷、舒適的理由，說穿了，就是因為選舉，尤其宜蘭是民進黨口中的民主聖地，當然要送給宜蘭人一個「大禮包」。

每到選舉，參選人總是畫大餅，政見裡可見各種大小禮包。沒當選的，政見如春夢了無痕；當選的，政見化為政策，若技術官僚沒勇氣拒絕不合理的政策，為了迎合上意「奉旨規畫」，就可能生出失序的公共政策。

以宜蘭高鐵為例，時任行政院長蘇貞昌當初聽取簡報時，對於該工程經費超過一千七百億元已有顧慮，因此裁示必須兼顧專業與民意，做好完整評估與規畫，「若效益良好，樂觀其成」。

蘇貞昌的指示，其實有其前提，亦即必須「效益良好」。但實際政策推進後，卻發現工程費用一再攀升、節省時間不如預期，還不包括對環境生態造成衝擊的無形成本。當「效益」的誘因不再，埋頭硬幹會不會變成災難？這是張景森的大哉問，也是廣大民眾的疑惑。張景森還特地用他剛跑完四十二公里馬拉松就發文，諷刺這樣的距離需要蓋高鐵嗎？

對於北宜高鐵的政策失序，張景森劍指交通部的順序顛倒與國發會的把關失靈。然而，與其說這是個別機關的失誤，更可能是主政者「官大學問大」導致的結構性問題，而且恐怕普遍存在各級政府機關之中；特別是，如果只為了選舉與政治考量，更容易出現嚴重的後果。

北宜高鐵政策引起反思，只是民進黨執政下的冰山一角。就拿社宅政策來說，賴清德總統在競選時先開出一百萬戶的大額支票，如今核定新建社宅計畫被質疑掛零、開始跳票，難道不是極其明顯的案例？當初的選舉承諾，遇上執行的難題，到底該勇於認錯，還是硬拗蠻幹，不僅考驗執政者的良知，更取決於有權者的魄力。

張景森說得好，「問題的本質不是建設，而是治理」，他期待賴總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架，否則人民對政府治理能力的信任也會流失。從政策、法案到預算，主事者可以提出遠大的願景，但必須同時展現治理能力，時時檢驗是否合理、可行，有無效益、價值。畢竟，政客想的是下一次選舉，政治家想的是下一代。

「大禮包」人人愛，但愈是巨大的投資，造成愈是巨大的浪費，正是「錯誤的政策比貪汙更可怕」的道理。若這一代被選舉綁架，要用什麼還給下一代？