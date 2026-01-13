聽新聞
打造魅力書架、新體驗 AI時代的書店長壽關鍵

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
誠品董事長吳旻潔認為，創造新體驗是書店長壽的關鍵。圖為開幕不久的誠品台南店。記者陳宛茜／攝影
誠品董事長吳旻潔認為，創造新體驗是書店長壽的關鍵。圖為開幕不久的誠品台南店。記者陳宛茜／攝影

在台灣，不斷有實體書店拉下鐵門，但也有新型態書店接力開張。如誠品規畫在二○二六或二○二七年開一家規模可能超越以往的書店，誠品董事長吳旻潔甚至發下豪語，誠品在二○二八年不但不會消失，還要創造海內外分店合計一年銷售破一千萬書本，她認為，創造新體驗是書店長壽的關鍵。

「二○二八書店從街頭消失」作者小島俊一並非預言兩年後實體書店就會人間蒸發，而是認為在ＡＩ時代可以存活的書店，「不只是賣書」的書店。

他在書中訪問的日本出版人，提出許多書店改革，如店員要懂得「養書架」、把書店當社群平台經營、店長必須要當個視野廣闊的策展人、舉辦各種活動；甚至把作家當成品牌經營，透過為作家舉辦講座收取費用等。

創辦日本關西書店研究會、每個月固定舉辦書店聚會的荻原浩司提出「養書架」的概念。他認為新世代的書店店員，要打造出能吸引顧客、展現多重魅力的書架。

書中一位書店店長長崎健一，返鄉接手家族傳承的「長崎書店」，他將這個日本文豪森鷗外多次造訪的老書店，改造成擁有書店、藝廊、出租空間與活動會場的多元化空間，舉辦各種創新活動，如策畫作家聯展、與在地創作者攜手合作，長崎書店的經營理念和誠品類似，將書店視為「創造新體驗」的文化空間。

台北市出版公會理事長趙政岷也認為，書店經營必須橫跨靠書與非書、店內與店外（擺攤、外訂、標案等）、線下與線上等，才能健康快樂存活。

