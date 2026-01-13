健康你我他／穀類拿鐵當早餐 煎蛋加蔬菜絕配

現代人的生活節奏緊湊、工作壓力山大，多數人的早餐為了求方便，就在上班途中隨機購買並且匆匆解決，這種不均衡的飲食習慣，容易引發許多健康問題。

早餐是維繫人體機能一天運作所需的重要來源，身為家庭主婦的我，有責任讓家人吃的營養與健康，於是我參考許多關於早餐如何才能吃出健康的知識與做法。

發現低醣生酮飲食有助改善新陳代謝，進而歸納出理想的早餐組合原則，包含適量澱粉、充足蛋白質與足夠蔬菜等原形食物，避免吃加工食品、高油、高糖、高熱量及精緻澱粉等地雷食物，才能滿足營養需求，並且維持飽足感。

因此，我每天早餐會替家人準備一杯加入黃豆、黑豆、燕麥與綜合堅果等打成的「穀類拿鐵」，主餐盤內有煎肉排撒上少許海鹽、荷包蛋、鷹嘴豆拌根莖類蔬菜、燙十字花科蔬菜（必備），淋上橄欖油，如此一份精心設計的早餐，涵蓋優質蛋白質、好的油脂、膳食纖維、多種微量元素與我的愛心，讓家人吃的不再只是飽足感，更是安心與健康的幸福感。

有句咖啡廣告詞：「再忙也要和你喝杯咖啡」，可見咖啡在大家的日常生活中是多麼的重要啊。同樣的，我也要請大家務必「再忙也要吃頓營養的早餐」，為今天注入豐沛的正能量。