聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／穀類拿鐵當早餐 煎蛋加蔬菜絕配

聯合報／ 文／許淑蘭（雲林麥寮）
我每天早餐會替家人準備一杯「穀類拿鐵」，主餐盤有煎肉排撒少許海鹽、荷包蛋、鷹嘴豆拌根莖類蔬菜、燙十字花科蔬菜，淋上橄欖油。圖／許淑蘭提供
我每天早餐會替家人準備一杯「穀類拿鐵」，主餐盤有煎肉排撒少許海鹽、荷包蛋、鷹嘴豆拌根莖類蔬菜、燙十字花科蔬菜，淋上橄欖油。圖／許淑蘭提供

現代人的生活節奏緊湊、工作壓力山大，多數人的早餐為了求方便，就在上班途中隨機購買並且匆匆解決，這種不均衡的飲食習慣，容易引發許多健康問題。

早餐是維繫人體機能一天運作所需的重要來源，身為家庭主婦的我，有責任讓家人吃的營養與健康，於是我參考許多關於早餐如何才能吃出健康的知識與做法。

發現低醣生酮飲食有助改善新陳代謝，進而歸納出理想的早餐組合原則，包含適量澱粉、充足蛋白質與足夠蔬菜等原形食物，避免吃加工食品、高油、高糖、高熱量及精緻澱粉等地雷食物，才能滿足營養需求，並且維持飽足感。

因此，我每天早餐會替家人準備一杯加入黃豆、黑豆、燕麥與綜合堅果等打成的「穀類拿鐵」，主餐盤內有煎肉排撒上少許海鹽、荷包蛋、鷹嘴豆拌根莖類蔬菜、燙十字花科蔬菜（必備），淋上橄欖油，如此一份精心設計的早餐，涵蓋優質蛋白質、好的油脂、膳食纖維、多種微量元素與我的愛心，讓家人吃的不再只是飽足感，更是安心與健康的幸福感。

有句咖啡廣告詞：「再忙也要和你喝杯咖啡」，可見咖啡在大家的日常生活中是多麼的重要啊。同樣的，我也要請大家務必「再忙也要吃頓營養的早餐」，為今天注入豐沛的正能量。

生酮飲食 健康管理

延伸閱讀

喝咖啡還能睡得著卻已傷害腸道！專家揭最傷身的喝法和NG飲用時間

消水腫神器「南瓜」：河智苑南瓜拿鐵、IU南瓜豆漿、朴信惠南瓜水，韓星瘦身喝法一次學！

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

吃對澱粉可以顧腸道、穩血糖 營養師揭食物種類及吃法

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

醫院聘外籍照服員 最快4月開放

醫院護理人力短缺，衛福部擬開放外籍護佐、照服員，照護急性病房患者，衛福部長石崇良昨表示，已跟勞動部提案，修訂外國人就業服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。