聽新聞
0:00 / 0:00

血鉀失衡 心臟「亂跳」恐驟停

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
心律不整恐猝死，若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫。本報資料照片
心律不整恐猝死，若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫。本報資料照片

前陣子門診遇到一位心律不整患者，因為連日腹瀉、食欲不佳，在家突然出現心悸與頭暈，送急診時，血鉀濃度只有正常值的一半。這樣的情況在臨床上並不少見，尤其是同時服用毛地黃（Digoxin）或利尿劑的病人，若血鉀一旦失衡，心臟就可能瞬間「亂跳」，甚至危及生命。

鉀離子是維持心臟電位穩定的重要元素，就像心臟的節拍器，一旦太低或太高，節奏就會混亂。血鉀過低時，心臟容易出現過早收縮、心跳過快或過慢；血鉀過高時，心電傳導可能被阻斷，造成心跳停止。對心律不整患者來說，血鉀的穩定程度，往往決定了病情的穩定程度。

特別是使用毛地黃的患者，更要格外小心。毛地黃能讓心臟跳得更有力，但治療與中毒的界線非常接近；當血鉀偏低時，毛地黃的毒性會被放大，導致惡心、食欲不振、視覺模糊、心跳不規則，甚至心跳驟停。臨床上不少患者以為只是腸胃不舒服或太累，卻忽略其實是血鉀異常的警訊。

造成鉀離子失衡的原因不少，包括服用利尿劑、長時間腹瀉、嘔吐、過度流汗、飲食控制過度，甚至是過量攝取含鉀保健品。腎功能不佳的病人則要防高鉀血症，一樣會引發嚴重心律問題。因此，建議定期抽血檢查電解質與腎功能，尤其是服用毛地黃或多重用藥的患者，更要主動與醫師討論追蹤頻率。

平時維持均衡飲食、適度補充水分，避免極端的飲食方式，是穩定血鉀的基本原則。若出現心悸、頭暈、惡心、四肢無力等不適，應盡快就醫檢查。

心臟的節奏需要穩定的電解質來維持，而鉀離子正是其中的關鍵角色。對心律不整患者而言，穩定的血鉀，就是穩定的心跳；守住血鉀平衡，也是在守住自己的安全。

心血管疾病 健康管理

延伸閱讀

天冷就腹瀉？ 醫師點名2大族群最容易中招

川普自曝長期服用阿斯匹靈未遵醫囑 醫揭高劑量用藥風險

江蘇女看胃病死於心臟手術 南通一院甲等醫療事故道歉

更年期睡眠不足比吸菸更危險！專家揭對中年女性心臟病風險的影響

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

醫院聘外籍照服員 最快4月開放

醫院護理人力短缺，衛福部擬開放外籍護佐、照服員，照護急性病房患者，衛福部長石崇良昨表示，已跟勞動部提案，修訂外國人就業服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。