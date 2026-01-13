聽新聞
手腳冰冷睡不著 3穴位+4茶飲暖身

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
天冷會引起手腳冰冷，可喝茶暖身。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

每到冬天，有些人總是容易手腳冰冷甚至發麻，難受到睡不著。中醫師曾雴瑜表示，四肢冰冷症狀跟血液循環有關，常見女性、慢性病患者、中老年人、久坐族群會有此問題，但也要留意是否有貧血、甲狀腺功能低下、心血管疾病、糖尿病等潛在的健康危機。

中醫認為，寒冷對人體的影響，不只是外在的冷，更會侵擾體內的陽氣，影響血液循環和氣血運行。冬日禦寒原則，主要是溫陽祛寒，促進體內陽氣運行，提高身體溫度；其次是健脾益氣，脾為後天之本，脾氣充足可化生氣血，抵禦寒邪；再來是活血化寒，改善血液循環，減少寒邪停滯造成的不適。

改善手腳冰冷問題，曾雴瑜指出，可藉由運動、調整飲食、管理壓力等方式促進代謝循環，可多利用具有溫陽、活血、健脾的食材沖泡茶飲，促進消化和血液循環；同時可針對足三里、湧泉、關元等穴位按摩疏通經絡，並輔以泡腳，提升陽氣。

穴道按摩的方式，曾雴瑜說，可用吹風機溫吹5至10分鐘，或用拇指按壓穴位，按揉50至60次，產生微熱感。另外，睡前用溫水泡腳，有助於活血通絡、改善睡眠。

飲食方面，寒性體質與陽虛體質需以溫補為主，但體質偏熱者應避免過多溫熱食材。禦寒不等於大魚大肉，應搭配蔬菜、五穀雜糧，保持營養均衡。曾雴瑜分享4款茶飲，可協助血液、經絡循環，進而提高身體溫度。

1.薑棗茶

做法：將數片老薑與5至6顆紅棗洗淨，加入熱水煮10分鐘，可加少量冰糖調味。

功效：薑性溫，能驅寒溫胃；紅棗補氣養血。

適合早晨或下午飲用，對手腳冰冷、畏寒有明顯改善。

2.桂圓紅棗茶

做法：桂圓肉10顆、紅棗5至6顆，用熱水沖泡或煮10分鐘，味道甘甜。

功效：桂圓溫補心脾，紅棗補氣養血，兩者搭配可改善氣血不足、怕冷症狀。

適合作為睡前暖身茶。

3.肉桂生薑茶

做法：可將小塊肉桂、幾片生薑與水同煮，煮沸後文火再煮5分鐘。

功效：肉桂性熱，可溫腎助陽，生薑散寒解表。

適合手腳冰冷、且容易受寒的人。

4.黑豆枸杞茶

做法：黑豆50克浸泡2小時後，與枸杞10克一起煮20分鐘。

功效：黑豆補腎益精，枸杞補肝腎、明目。

適合於體質偏寒、腰膝酸軟的人。

曾雴瑜表示，冬日禦寒也可利用按摩艾灸溫陽祛寒，針對足三里、湧泉、關元等穴位溫通經絡、散寒祛濕、改善血液循環。

足三里：膝蓋外側直下3寸，距離脛骨前緣外側一橫指處，正當脛骨前肌上。

湧泉穴：腳底板人字狀紋路的交叉點，約足掌的前三分之一處。

關元穴：人體前正中線上，肚臍直下3寸處，又稱「丹田」。

