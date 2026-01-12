荷爾蒙治療失效免驚！轉移性攝護腺癌病友 精準治療新選擇

77歲資深歌手余天日前受訪時表示，自己罹患攝護腺癌，已將攝護腺全部切除。88歲靜宜大學與國立暨南國際大學前校長李家同則在臉書分享病情，攝護腺癌預後狀況良好，還可打網球。林口長庚醫院副院長馮思中表示，轉移性攝護腺癌邁向「精準治療」，即使復發轉移，仍可與疾病共存，擁有良好生活品質。

最新癌登報告顯示，112年新增9985名攝護腺癌，比前一年增加近千人，人數之多，僅次於大腸癌、肺癌，由於早期攝護腺癌症狀不明顯，類似攝護腺肥大，不少病友確診時已至晚期。

從轉移到抗藥 轉移性去勢抗性成臨床難關

馮思中表示，臨床觀察許多患者係因意外骨折、腰痠背痛、小便異常合併骨頭痛等問題，至骨科、復健科就醫，接受高階影像儀器檢查，才意外確診罹癌，估計約3成攝護腺癌患者確診時已至晚期，僅剩化療、男性荷爾蒙抑制劑等武器可用。

令人無奈的是，絕大部分轉移性攝護腺癌患者在用藥後的2、3年復發，惡化為「轉移性去勢抗性攝護腺癌（mCRPC）」，此時5年存活率僅剩15%。馮思中表示，這幾乎是難以避免的癌症進程，目前雖有第二代抗雄性激素藥物，但用了一段時間仍將出現抗藥性，僅小部分癌友病情長期穩定，獲得控制。

找得到、打得到 精準標靶治療帶來轉機

最新核醫醫療問世，讓晚期攝護腺癌治療重現曙光，馮思中表示，攝護腺細胞膜抗原（PSMA）正子攝影具有診斷、治療等兩大功能，只要找得到、看得到的癌細胞，就可精準打擊，直接命中，且輻射量低，幾乎無損於腫瘤附近的正常組織，大型臨床試驗證實，可降低6成疾病惡化風險、4成整體死亡風險。

這套核醫療法採用PSMA PET/CT正子掃描，透過超高解析影像技術，讓癌細胞無所遁形，醫師瞭解到癌細胞分布狀況、數量多寡，作為手術重要資料。評估後，患者如符合治療條件，運用尖端導航系統，鎖定攝護腺腫瘤細胞表面抗原的特定蛋白質，而鎦-177標記的PSMA分子藥物就如同導彈，在導航系統輔助下，直奔癌細胞，釋放核醫原料，殺死腫瘤。

50多歲的科技大廠高階主管因排尿異常，原以為是攝護腺肥大所致，但結果竟是晚期攝護腺癌，在醫師建議下，接受放射治療、荷爾蒙療法。兩三年後，肩頸痠痛，就醫檢查發現，癌細胞轉移至頸椎及其他部位，所幸接受精準放射標靶治療後，「攝護腺特異抗原」（PSA）指數明顯下降，順利重返職場。

治療有解方、預防有方向 轉移性攝護腺癌迎新局

馮思中為攝護腺治療國際權威專家，目前擔任亞太區泌尿科醫學會會長，他表示，與歐美國家相較，亞洲實施「攝護腺特異抗原」（PSA）普篩的國家仍不多，但此篩檢有其必要性，希望政府納入成人癌篩項目，讓50歲以上、具有家族史的男性均有一次公費篩檢。

部分醫界擔心，一旦PSA篩檢成為普篩，可能引發過度醫療，馮思中表示，英國最新一項大型研究證實，如能聰明檢測，結合磁振造影（MRI）、精準切片，即可減少過度治療，不做不必要的切片，不致浪費醫療資源，也可避免民眾陷入恐慌。

馮思中指出，亞太區泌尿科醫學會會員們於去年底達成共識，希望結合歐美經驗，研擬一套適合亞洲地區的「類PSA普篩」，而他也向國健署提出實證數據，希望不久的未來所有年逾50歲的男性都享有一次公費PSA篩檢，以期早期發現、早期治療。