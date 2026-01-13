聽新聞
質子治療「精靈炸彈」精準打擊 每年百名癌童受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保署於今年一月起新增兒童癌症質子治療給付，放射腫瘤學會理事長趙興隆表示，質子治療副作用低，治療成功率相對較高，這對於癌兒為一大福音。健保署長陳亮妤預估，每年約一百名病童受惠，共挹注健保點值一億五○○點。

趙興隆表示，兒童癌症治療棘手，且費用昂貴，目前常規以光子治療為主，但副作用較大，如病灶位於視神經或脊椎，病童治療後恐長不高、視力受損。如為中樞神經系統腫瘤，光子治療可能造成腫瘤後方的脊椎、腦幹組織受到傷害，造成肢體不便，而這些均為不可逆的傷害，跟著病童一輩子。

為此，放射腫瘤學會於四年前積極倡議健保給付兒童癌症質子治療，所幸開花結果，造福眾多癌症病童。趙興隆表示，質子治療有如「精靈炸彈」，可精準打擊癌細胞，避免腫瘤周邊組織傷害，提高治療成功率。

兒癌質子治療給付適用對象為未滿十九歲病人，如罹患威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤或神經母細胞瘤，給付低度生物等效劑量質子放射治療。惡性軟組織肉瘤（除骨肉瘤外）、非何杰金氏淋巴瘤或生殖胚芽瘤者，可申請給付中度生物等效劑量質子放射治療。至於中樞神經腫瘤需實施全顱脊髓照射者，或眼部腫瘤、骨肉瘤，則給付高度生物等效劑量質子放射治療。

趙興隆說，台灣十年前引進質子治療，台大癌醫、北醫附醫、林口長庚、中國附醫、高雄長庚等五家醫院提供相關治療。另有四家醫院建置中，彰基預定一一六年營運，台中榮總興建中，三總及馬偕醫院已簽約。估未來全台至少十四家醫院有質子治療設備，因造價幾十億元，致治療費用昂貴，每個療程需上百萬元。

