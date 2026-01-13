聽新聞
0:00 / 0:00

癌童質子治療 納健保給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保於今年一月起給付兒童癌症質子治療，每年約有一百名癌兒家庭受惠。目前全國共有五家醫院提供質子治療，預估未來至少十四家醫院擁有質子核醫設備。圖為林口長庚醫院質子治療中心。本報資料照片
健保於今年一月起給付兒童癌症質子治療，每年約有一百名癌兒家庭受惠。目前全國共有五家醫院提供質子治療，預估未來至少十四家醫院擁有質子核醫設備。圖為林口長庚醫院質子治療中心。本報資料照片

衛福部健保署自今年一月起推動兒童癌症質子治療給付、高血脂醫療給付改善方案、增列重大外傷緊急手術或處置加成百分之六十及百分之百等三大方案，預估每年三萬四千多人受惠。

健保署醫務管理組長黃珮珊指出，醫療科技評估報告顯示，兒童癌症質子治療具安全性、療效，今年起新增給付未滿十九歲的癌友，適應症為威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤、神經母細胞瘤、惡性軟組織肉瘤、非何杰金氏淋巴瘤等，依放射線吸收劑量不同，新增低度、中度、高度三種質子放射治療，支付點數分別為六十七點六萬點、一○三萬點及一二六萬點。

動脈粥狀硬化心血管疾病（ＡＳＣＶＤ）嚴重威脅國人健康，中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，低密度膽固醇升高是ＡＳＣＶＤ重要的危險因子，衛福部應建立ＡＳＣＶＤ照護模式，讓每個低密度膽固醇偏高的患者均能獲得妥善治療，以減少心血管疾病風險，改善群體健康。

健保署長陳亮妤說，健保積極推動論質計酬，民國一一二年起，與國內九大醫學會籌畫「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，鼓勵院所依循臨床路徑共識，協助「極高風險」及「非常高風險」病人追蹤與照護，方案中訂有收案照護費五百點至二千點及成功轉介費一千點，此方案於今年起實施，預估一年三萬四千多人受惠，健保挹注約一億一三○○點。

此外，為強化醫院急診及處置重大外傷量能及韌性，陳亮妤表示，今年起新增急重症個案於急診就醫兩小時內，接受執行特定放射線診療、治療處置及手術及麻醉等醫療服務項目，支付點數得加成百分之百；若在二至四小時內得加成百分之六十，預計挹注一億五四○○點。

健保給付 癌症

延伸閱讀

陸官方發布「AI+製造」專項方案 料帶動數十兆產業規模

守護恆春古城 文資局試辦「禁止四輪車通行」管制方案

群光AI影像方案出貨 今年營收拚高個位數成長

手機險挑選方案 評估四重點

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

醫院聘外籍照服員 最快4月開放

醫院護理人力短缺，衛福部擬開放外籍護佐、照服員，照護急性病房患者，衛福部長石崇良昨表示，已跟勞動部提案，修訂外國人就業服...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。