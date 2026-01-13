醫院聘外籍照服員 最快4月開放

醫院護理人力短缺，衛福部擬開放外籍護佐、照服員，照護急性病房患者，衛福部長石崇良昨表示，已跟勞動部提案，修訂外國人就業服務相關辦法，希望第二季有好消息，能在四、五月上路，民國一一九年新增二千名醫院照護人力。

台灣家庭結構大幅改變，以小家庭為主，如一人住院，往往影響其他成員工作及生活，為此，衛福部於一一一年起推動「住院整合照護服務」計畫，採共聘制度，由醫院安排受過訓練的護佐人員與護理師共同照護住院患者，家屬不需全天留在病房照顧病人，或每天花兩三千元自聘看護。

石崇良表示，一一四年則進一步改由公務預算支應，目前公務預算每年已達五億，涵蓋率逐年提升，已有上百家醫院參與此項試辦計畫，提供更親民的住院照護費用，並提升住院照護品質、醫院感染控制。

但各醫院護理師短缺窘境依舊，照服員人力也不足，石崇良指出，盼打破醫院無法聘用外籍中階技術人力等現行限制，讓醫院能聘雇外籍護佐、照服員，減輕急性病房的照護負擔。

石崇良表示，此舉並非搶走現有護理師工作，而是減輕人力不足困境，將建立明確分級分工，讓外籍照護人員在醫院合法工作，一方面減輕護理人員工作負擔，這對家屬、護理人員、醫院來說，可說是三贏模式，現階段先開放醫院聘雇外籍照服員，下階段將則討論開放外籍護佐。

石崇良說，勞動部對醫院聘雇外籍照服員的態度明確，原則為「不要產生爭議」，衛福部正努力溝通，盼第二季完成修法，如順利應可在四、五月上路。

對於此措施，台北榮總院長陳威明表示贊成，因醫院護理師工作繁重，急性病房如引進外籍護佐、照服員，可減輕護理工作負擔，確保照顧品質。他以北榮桃園分院附設護理之家為例，陸續引進廿四名越南籍看護，先安排訓練課程，進入臨床時，在護理師一對一帶領下，熟悉環境、語言等，外籍看護均能獨立作業，減輕護理人員負擔。