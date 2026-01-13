聽新聞
蔣萬安打造無菸城 今年路邊禁菸

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨出席士林區與里長有約活動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨出席士林區與里長有約活動。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安宣布，今年起推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區等舊思維，改採「原則禁止、例外開放」模式，民眾不能隨意在路邊吸菸，強調新制上路後，讓吸菸者與非吸菸者分流，打造永續的公共環境。

蔣萬安昨出席里長座談時表示，將盡可能效法國外城市，設置吸菸區或吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸者與非吸菸者有效分流，打造友善的無菸公共環境。

台北市衛生局表示，將採「正面表列」，表列可以吸菸的地點才可以吸菸，另將明確標示出合規的戶外吸菸區。新措施將從人潮較多的熱區先行，逐步朝「整個城市禁菸」執行。

北市研考會先前調查，高達八成五市民支持戶外定點吸菸，現階段已有上千處室外公共場所禁止吸菸。未來將推動「正面表列」標示，讓吸菸者能清楚判斷哪裡可以吸菸，不吸菸者也能安心避開，創造雙贏。

據了解，衛生局先針對熱區如人潮眾多戶外場所等地，在空間、動線可行之處先行推動，逐步打造無菸城市，並且在吸菸熱區投入更多人力巡查與勸導，落實「行走不吸菸」，盼研擬更完善的措施及辦法，解決長期以來的戶外菸害問題。

現行「菸害防制法」採負面表列，規範哪些地點不能吸菸，北市菸害自治條例則比母法更為嚴格，蔣萬安表示，畫設禁菸區屬於舊思維，日本東京在無菸城市上做得非常成功，過去也曾畫設禁菸區，不料造成吸菸者轉移至巷弄內吸菸，衍生二手菸及菸蒂亂丟等問題。

蔣萬安指出，在參考國外城市作法，改變思維，採「原則禁止、例外開放」，大原則為「不可吸菸」，只能在指定吸菸區、吸菸室裡可以吸菸，例如，台北大巨蛋已公告為戶外禁菸場所，有菸癮者僅能在吸菸區抽菸，藉此打造全市無菸環境。

蔣萬安 台北 禁菸

