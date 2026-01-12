宜蘭發布國家級警報！1227規模7強震發生迄今 主震+餘震共6起

台灣東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。地震測報中心主任吳健富表示，今晚地震發生後15.4秒，就針對宜蘭縣發布國家級警報，後續也可能持續發生餘震，民眾仍需多注意。

台灣東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，各地最大震度為宜蘭、桃園、竹縣3級，新北、花蓮、台北、台中、南投、竹市、苗栗、彰化、嘉縣2級，基隆、台東、雲林、嘉市、台南1級。

吳健富表示，本起地震發生在晚上致民眾較有感，研判是1227晚上11時5分發生規模7的餘震，當時提醒未來會有規模5.5至6地震，但因規模小、深度深，民眾感受較小。

吳健富說，地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；規模7地震會透過數個餘震消耗能量，但後續餘震大小不會太大，加上被地層吸收，民眾較無感。

吳健富指出，回顧1227晚間11時5分宜蘭外海發生規模7地震，深度72.8公里，當初造成全台有感。

吳健富表示，本起地震，宜蘭南澳接近地震震央3級位置震動3秒、桃園2秒、新竹關西1秒，另外，北市信義區11秒、花蓮12秒震動，民眾很有感。

吳健富說，氣象署會針對規模5、震度4發布國家級警報，今晚地震發生後15.4秒針對宜蘭縣發布國家級警報。

歷史地震背景部分，吳健富表示，本起地震附近頻繁發生地震，1227發生宜蘭外海規模7地震致迄今，主震加上有感餘震總計6起，包含主震規模7地震1起、規模6以上地震0起、規模5以上至規模6地震1起、規模4以上至規模5地震3起；另外，有感地震2起，小區域地震4起。