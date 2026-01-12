今彩539第115010期頭獎1注中獎

快訊

中央社／ 台北12日電

今彩539第115010期開獎，中獎號碼18、03、30、13、24；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎230注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼985，壹獎74注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼5776，壹獎12注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

