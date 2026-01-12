快訊

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
01/12-21:31臺灣東部海域發生規模5.3有感地震
01/12-21:31臺灣東部海域發生規模5.3有感地震

臺灣東部海域於2026年1月12日晚上9點31分發生規模5.3地震

中央氣象署監測到，該次地震震源位於宜蘭縣政府東方約24.9公里的臺灣東部海域，震源深度約70.3公里，屬於淺層地震。地震規模達芮氏5.3，屬中小型地震，波及範圍包括宜蘭、桃園、新竹等縣市，部分地區民眾有明顯搖晃感受。

最大震度3級地區:宜蘭縣、桃園市、新竹縣

此次地震最大震度達3級，宜蘭縣南澳鄉、桃園市以及新竹縣關西鎮皆有明顯感受搖晃。3級地震通常會使幾乎所有人感覺到地面搖晃，房屋內碗盤及門窗會發出聲響，懸掛物搖擺，靜止中的汽車也會明顯震動。建議當地居民應保持警覺，檢查環境安全，避免在強震期間靠近窗戶或不穩物品，必要時進行適當的防震行動，如躲到堅固家具下方或遠離危險區域。

最大震度2級地區:新北市、花蓮縣、臺北市、臺中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣

多個縣市通報有2級輕震感受，居民大多能清楚感受到搖晃且電燈及懸掛物微微晃動，是輕微但明顯的地震反應，無重大災情回報。

最大震度1級地區:基隆市、臺東縣、雲林縣、嘉義市、臺南市

這些地區感受到微震，通常只是安靜時會感覺到輕微搖晃，對日常生活影響甚微，無需特殊防範措施。

此次地震深度屬淺層，能量釋放較深入海域，降低地面破壞風險，目前尚無受災通報，相關單位持續監測中。地震發生時，建議民眾保持冷靜，遵循「趴下、掩護、穩住」防震守則，確保自身安全。如發現建築物或周遭環境有異狀，應允速檢查並做好避難準備，嚴防餘震可能發生。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 新竹 宜蘭

