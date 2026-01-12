威力彩第115004期開獎

快訊

中央社／ 台北12日電

威力彩第115004期今晚開獎，第一區中獎號碼為33、09、14、17、01、38，第二區中獎號碼為03。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

