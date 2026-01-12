快訊

宜蘭外海規模5.3地震估為「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

醫材廠商涉違規進手術室 石崇良：半年內擬定指引

中央社／ 台北12日電
衛福部長石崇良說，目標在上半年擬定相關作業指引，明定技術人員能否進手術室、須遵守規定，是否須具醫事人員背景等。本報資料照片。
衛福部長石崇良說，目標在上半年擬定相關作業指引，明定技術人員能否進手術室、須遵守規定，是否須具醫事人員背景等。本報資料照片。

台中榮民總醫院遭指放任無照醫療器材廠商執行手術衛福部石崇良今天說，目標在上半年擬定相關作業指引，明定技術人員能否進手術室、須遵守規定，是否須具醫事人員背景等。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天上午聯席審查「台灣未來帳戶特別條例」草案。針對台中榮總疑放任無照廠商執刀一事，民進黨立委林淑芬質詢表示，此情況雖明確違法，但從媒體報導與醫護人員社群媒體發言來看，卻已如「房間裡的大象」，要求衛生福利部一定要制度性通盤檢討。

林淑芬指出，手術時如有非醫療人員在場，應有文件詳實紀錄，並充分說明是誰、要做甚麼，取得受術者知情同意。而過去廠商不能進入手術房，就已偷偷摸摸；若未來訂定指引，讓廠商人員可以進入手術房，恐怕造成更大操作空間。

林淑芬表示，手術房內的情況，只有同在裡面的人知道，但一旦有人說出去，每個人都會面臨罰則；因此衛福部應提出吹哨者保護條款，讓出面檢舉者免責，以免檢舉者也遭刑責處罰。

衛福部長石崇良答詢提到，事件爆發後自己詢問幾名醫院院長，是否會讓醫材廠商人員進入手術室，大家都表示「沒有這回事」。不過在媒體報導、網路討論上看起來似乎是常見情況，因此衛福部一定會正視，重申讓所有醫院了解規範，以及違反後可能涉及的罰則與法律責任；針對非醫事人員進入手術房，未來將訂定指引。

對於吹哨者保護條款，石崇良表示，會再進行研究，不過認為應該加重的是醫院管理者的責任，因為醫院不是多大的空間，加重醫院管理者的責任是首先要做的。

石崇良會後接受媒體聯訪說明，醫療業務可分為核心業務和輔助業務，其中核心業務由醫師親自執行，輔助業務則由各醫事人員協助。不過隨著科技進步，開刀房現場確實有些新興業務需要協助，這類技術人員目前「是比較模糊的」，並不絕對要由哪種醫事人員執行，因此需要與外科等相關專業學會討論，後續訂出指引。

對於指引，石崇良表示，哪些情況下可以進入手術房、進去要遵守哪些規定，以及技術人員要有哪些基本訓練、資格上是否需要醫事人員背景等，都需盡快跟大家討論，希望半年內擬定出來，因應醫療現場實務需要，並以病人安全為最重要底線。

手術 石崇良 衛福部

延伸閱讀

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

影／在野推「未來帳戶」 石崇良憂心資源排擠

在野共推「未來帳戶」 石崇良：普惠式政策恐造成資源排擠

陳昭姿指代孕修法版本全世界最嚴格 反擊林淑芬「學好算術讀好法條」

相關新聞

台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

2026年1月12日晚間臺灣東部海域發生規模5.3地震，最大震度達3級，影響宜蘭、桃園、新竹多地區。地震深度約70.3公里，無災情通報。

雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度

今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低...

17縣市有感！東部海域晚間9時31分發生規模5.3地震 最大震度3級

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。

AI假醫師賣特效藥讓人水腫住院...長庚中醫師楊賢鴻遭冒名 醫院已報案

生成式AI工具氾濫，又見假冒醫師身分進行醫療宣傳。長庚醫院今發布聲明，長庚大學中醫學系教授兼系主任、長庚醫院中醫內兒科主...

宜蘭外海規模5.3地震估「1227規模7餘震」 氣象署這樣說

中央氣象署發布115003號地震報告，東部海域今晚9時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。前中...

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。