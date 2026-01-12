醫材廠商涉違規進手術室 石崇良：半年內擬定指引

台中榮民總醫院遭指放任無照醫療器材廠商執行手術，衛福部長石崇良今天說，目標在上半年擬定相關作業指引，明定技術人員能否進手術室、須遵守規定，是否須具醫事人員背景等。

立法院社會福利及衛生環境委員會、財政委員會今天上午聯席審查「台灣未來帳戶特別條例」草案。針對台中榮總疑放任無照廠商執刀一事，民進黨立委林淑芬質詢表示，此情況雖明確違法，但從媒體報導與醫護人員社群媒體發言來看，卻已如「房間裡的大象」，要求衛生福利部一定要制度性通盤檢討。

林淑芬指出，手術時如有非醫療人員在場，應有文件詳實紀錄，並充分說明是誰、要做甚麼，取得受術者知情同意。而過去廠商不能進入手術房，就已偷偷摸摸；若未來訂定指引，讓廠商人員可以進入手術房，恐怕造成更大操作空間。

林淑芬表示，手術房內的情況，只有同在裡面的人知道，但一旦有人說出去，每個人都會面臨罰則；因此衛福部應提出吹哨者保護條款，讓出面檢舉者免責，以免檢舉者也遭刑責處罰。

衛福部長石崇良答詢提到，事件爆發後自己詢問幾名醫院院長，是否會讓醫材廠商人員進入手術室，大家都表示「沒有這回事」。不過在媒體報導、網路討論上看起來似乎是常見情況，因此衛福部一定會正視，重申讓所有醫院了解規範，以及違反後可能涉及的罰則與法律責任；針對非醫事人員進入手術房，未來將訂定指引。

對於吹哨者保護條款，石崇良表示，會再進行研究，不過認為應該加重的是醫院管理者的責任，因為醫院不是多大的空間，加重醫院管理者的責任是首先要做的。

石崇良會後接受媒體聯訪說明，醫療業務可分為核心業務和輔助業務，其中核心業務由醫師親自執行，輔助業務則由各醫事人員協助。不過隨著科技進步，開刀房現場確實有些新興業務需要協助，這類技術人員目前「是比較模糊的」，並不絕對要由哪種醫事人員執行，因此需要與外科等相關專業學會討論，後續訂出指引。

對於指引，石崇良表示，哪些情況下可以進入手術房、進去要遵守哪些規定，以及技術人員要有哪些基本訓練、資格上是否需要醫事人員背景等，都需盡快跟大家討論，希望半年內擬定出來，因應醫療現場實務需要，並以病人安全為最重要底線。