雨區再擴大！這日冷氣團南下「2地低溫9度」 周五溫差逾10度
今天大陸冷氣團減弱，但明天又有冷氣團逐漸南下，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天受輻射冷卻及空氣堆積影響，清晨新北、新竹低溫僅9至11度，明晚至後天清晨局部低溫恐低於10度，周六、周日受東北季風影響，水氣增加，下周一再有另一波明顯東北季風，雨區再擴大。
劉沛滕說，今天冷氣團減弱，但仍有雲系通過，明（13日）清晨受到輻射冷卻及冷空氣堆積影響，新北、新竹低溫較明顯，局部地區下探9至11度。
明上半天轉乾，西半部為多雲到晴的天氣，但因為有大陸冷氣團逐漸南下，明、後（13、14日）受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫約13度。
明晚至後天清晨雲層減少，輻射冷卻作用較強；後天清晨中部以北、宜蘭下探11至13度，局部地區恐低於10度以下。
周四（15日）大陸冷氣團減弱，周五（16日）北部高溫約22、23度，南部白天高溫甚至可達25度，但夜間低溫僅13至15度，日夜溫差達10度以上。
周六、周日（17、18日）受東北季風影響，水氣增多，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有明顯降雨。
下周一（19日）再有另一波較明顯東北季風帶來冷空氣，降雨範圍再擴大到桃園以北、東半部，且降溫明顯，北部高溫15至19度，中南部高溫25、26度，日夜溫差大。
劉沛滕提及，目前低緯度地區海水溫度較高，適合低壓發展，周三至周四陸續有熱帶擾動發展，周五、周六菲律賓東南側恐發展為熱帶性低氣壓，或是增強為今年首颱「洛鞍」，預計往北移動就會逐漸消散，不會影響台灣。
