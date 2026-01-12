從好萊塢特效到當代雕塑 雕塑家王尋以「串流」重塑形體想像

旅居美國十餘年、曾任好萊塢電影特效藝術總監的雕塑家王尋，長期關注數位科技如何重塑雕塑語言，並以3D虛擬技術與動畫思維為基礎，發展出多個具代表性的當代雕塑系列。

展覽2026年1月10日在台中歷史建築「儒考棚」正式開展，展期到2月8日，數位虛擬特質鮮明的當代雕塑，置入承載制度、文化與歷史記憶的傳統空間之中，形成一種強烈的時空對照。

本次展覽以「串流」為核心概念，回應數位時代中資訊連結、即時傳遞與持續變動的特質。王尋的作品呈現出高度「形變」的視覺特徵，透過虛擬建模與實體雕塑的交錯轉換，使作品在「虛擬」與「實境」之間往返流動，形構出屬於21世紀的當代雕塑語境。

王尋指出，在數位時代的浪潮之下，雕塑正逐步脫離單一、靜態的實體手作形式，轉向一種流動、跨媒介的存在狀態。他以「串流」作為創作方法與思維核心，透過動態捕捉、3D造型與數位生成等技術，重新探問形體、時間與感知之間的關係。

這場展覽不僅回望自古典雕塑以來的人體母題與精神脈絡，也試圖在數位時代中重新定義「形體」與「人性」。作品游移於真實與虛擬、記憶與演算之間，呈現一種介於古典與未來之間的流動狀態，彷彿展開一場極致的時空穿越對話。

「串流」意味著連結、傳遞與變動，王尋的創作如同資料流般不斷延展，在手工與演算、實體與虛擬、古典與當代之間來回穿梭。他以雕塑為語言，思考數位時代中「形」與「人」的共構關係，使雕塑不再只是凝結於時間的物質，而成為一種流動的心靈投射。

在創作中，王尋回應羅丹青銅時代所蘊含的精神意象，並以當代數位手段重新詮釋，於數位時代系列中提出「引領期盼」與「浮空落定」等形體概念，試圖在高速變動的時代中，捕捉屬於此刻的肌理與氣息。

透過數位工具重新塑形，並非遠離傳統，而是尋找傳統在當代的另一種延續形式。從銅鑄到演算、從手工到資料流，雕塑依然是人類情感最深層的形體語言，使人們在數位洪流之中，重新感知「存在」的重量。

展覽雕塑系列介紹，時差雕塑以「時間」作為創作材料，捕捉動作的殘影與流逝，使雕塑成為時間的凝結體。每件作品彷彿一段被延遲的動作、一個被擷取的瞬間。

視差雕塑，以多視角觀看為核心，作品隨觀者移動而改變形態，挑戰傳統雕塑「單一視點」的觀看方式。人生系列雕塑，聚焦人的生命經驗、記憶與情感，使雕塑不再只是形體再現，而是一種情感的延伸與靈魂的棲居。

數位時代雕塑，透過科技與跨媒介的融合，開啟介於虛擬與現實之間的創作路徑。藝術家追求一種「中道」精神，在物質與虛擬之間尋找自由且平衡的創作位置。