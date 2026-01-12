快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

地方喊話中央提TPASS斷炊應變計畫 公路局：短期內先以2款項墊支

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立法院遲遲未審總預算案，影響TPASS補助款撥款，北北基桃四市交通首長上午開會討論因應，台北市交通局長謝銘鴻（中）會後轉述四市共識，將先用地方補助款代墊支應，並呼籲中央盡力溝通協調，提出應變計畫。記者余承翰／攝影
中央政府總預算卡關，衝擊TPASS定期票補助，基北北桃4市今齊聚北市開會，討論因應對策，並喊話中央提出應變計畫。交通部公路局表示，在立法院未審議通過前，短期僅能先以民眾購買定期票票收，以及地方配合款墊支撥付。

台北市交通局長謝銘鴻、新北交通局長鍾鳴時、基隆市交通處長陳耀川、桃園市交通局副局長熊啟中，今連同運輸業者開會，盼中央盡力溝通協調，提出應變計畫。

公路局表示，2026年TPASS為新興計畫，依預算法第54條規定應於完成審議後才可動支，在立法院未審議通過前，短期僅能先以民眾購買定期票票收，及地方配合款墊支撥付予運輸業者，後續待預算通過後，再予回撥中央補助款部分。

公路局指出，考量TPASS涉及民生及廣大通勤族權益，建請立法院應儘速審查今年中央政府總預算，以免定期票票收及地方補助款長期難以支應TPASS運輸業者營運資金所需，衝擊大眾運輸工具運作及造成TPASS政策中斷等效應。

