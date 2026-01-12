快訊

重大里程碑！健保給付兒童癌症質子治療 專家：副作用大幅降低

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署今年一月起新增給付兒童癌症質子治療，為兒童癌症治療重大里程碑。放射腫瘤學會理事長趙興隆說，學會自四年前開始討論推動健保給付兒童癌症質子治療，如今開花結果。本報資料照片
衛福部健保署今年一月起新增兒童癌症質子治療給付，為兒童癌症治療重大里程碑。放射腫瘤學會理事長趙興隆表示，學會自四年前開始討論推動健保給付兒童癌症質子治療，如今開花結果，質子治療較傳統的光子治療副作用少，藉以提高兒童癌症治療的成功率，且兒童癌症患者少，對健保財務衝擊不大。健保署長陳亮妤說，健保新增給付兒童癌症質子治療，預估每年約100名兒童受惠，共挹注健保點值1.05億點。

健保署醫務管理組長黃珮珊說，健保署經過醫療科技評估，質子治療對兒童癌症具有安全性、療效，新增給付對象為未滿19歲兒童，癌症類別包括威爾姆氏腫瘤、何杰金氏淋巴瘤、神經母細胞瘤、惡性軟組織肉瘤、非何杰金氏淋巴瘤、生殖胚芽瘤、骨肉瘤、眼部腫瘤等，並依放射線吸收劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子放射治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點。

趙興隆表示，現在家庭多為雙薪家庭，又是少子化，一旦兒童罹患癌症，除了是一塊心頭肉，甚至是獨子的病痛以外，經濟負擔壓力更是龐大。目前兒童治療癌症常使用光子治療，但所產生的生理、心理等副作用較大，尤其是中樞神經系統腫瘤，如一名兒童在視神經或脊椎罹患癌症，治療後可能有長不高、視力受損等副作用，而這副作用將跟著病童一輩子。

質子治療就像「精靈炸彈」提供精準的打擊及治療，可以避免腫瘤周邊組織傷害。趙興隆說，以中樞神經系統腫瘤來說，光子治療可能會造成腫瘤後方的脊椎、腦幹組織受到傷害，但質子治療可以將副作用降至最低，並提高兒童癌症治療的成功率。

趙興隆說，質子治療在台灣已超過10年，目前擁有質子治療設備醫院，包括台大癌醫、北醫附醫、林口長庚、中國附醫、高雄長庚，另還有4家醫院簽約建置，如彰基於2027年開始營運、台中榮總興建中、三總及馬偕醫院已簽約，此外也還有拿到執照的醫院，預計國內往後共約有14、15家醫院擁有質子治療，但其設備造價昂貴達幾十億元，導致治療費用昂貴，每個治療都要百萬元上下。

趙興隆指出，許多人擔心國內質子治療密度高，但「質的管控比量的管控更重要」，甚者治療價格也應有所制衡或監控即可。衛福部醫事司長劉越萍曾說，台灣確實有可能成為全球粒子治療密度最高國家，但這樣的數量經評估還在一定範圍內。

癌症治療 健保署 腫瘤

