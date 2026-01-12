張景森批評政府興建北宜高鐵是錯誤政策 立委盼加強溝通往前推進

行政院前政委張景森今天貼文批評，花4000億元興建北宜高鐵是錯誤的政策，成本倍增但效益不佳。對此，民進黨立委陳俊宇表示，支持蓋北宜高鐵建設宜蘭，會促請行政院儘速核定；國民黨立委吳宗憲表示，蓋高鐵是交通建設的一個重要選項，各方若有不同聲音，政府應該加強溝通。

行政院前政委張景森在今天臉書貼文論述9點理由，痛批「直鐵升級高鐵，決策錯誤的源頭」；前行政院長蘇貞昌當時的裁示是要兼顧成本及民意，卻被扭曲成「政策承諾」；如今興建經費原本1764億暴增至4000億元，連個重新評估都沒有。

就成本效益而言，張景森表示，從規劃報告中書可以看出，20年後花了4000億蓋的北宜高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班，每天近萬的通勤族及大台北旅客多數不會坐它，仍然開著小汽車，雪隧一樣塞車，經費暴增但效益不存在。

北宜直鐵路廊會經過礁溪鄉及頭城鎮，民眾擔心影響衝擊大，但交通部去年在環評之前，一直不願意下鄉再加開說明會。立委吳宗憲於是在去年6月12日於礁溪鄉公所舉辦一場「高鐵延伸宜蘭計畫」自辦說明會，邀集交通部相關官員到場，針對路廊、環評、區段徵收等議題進行說明與問答，要求政府公開透明資訊並重視民意。

吳宗憲表示，任何公共政策都會有不同聲音，有人支持，有人反對，有人獲利也有人受害，政府本來就需要多與地方人士溝通，如今針對高鐵的疑慮與成本效益，各方仍有不同看法，交通部應該要把政策講清楚。