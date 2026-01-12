嘉明湖「手作步道」10周年 7萬多名山友變護山人

快訊

中央社／ 台北12日電

嘉明湖是台灣知名高山景點，享有「天使的眼淚」美譽，通往嘉明湖的步道是10年前開始，透過志工方式以人力陸續施作，農業部林保署統計，至今有7萬多名山友變成護山人。

農業部林業及自然保育署台東分署今天下午在台北捷運大安森林公園站，舉辦「手作築砌．步履山林－嘉明湖手作步道十週年特展（台北前導展）開幕記者會」。

林保署台東分署指出，嘉明湖位於3000多公尺高山，面對氣候變遷與登山人次增加的壓力，傳統工程已難以因應高山環境需求。2016年起，不依賴重型機具，以人力為主、順應地形、就地取材的手作步道工法，除保護生態，也結合總量管制與研究監測。

台東分署表示，嘉明湖手作步道是由台灣千里步道協會提供經驗，以山友「一人一公斤」行動，將施作步道所需物料，從山下背到山上，再由具工程背景的步道師，帶領志工施作，至今已有7萬多人從山友變成護山人。

一名連3年參與嘉明湖手作步道志工的陳先生分享心得，他提到，每次身心靈都有收穫，最讓他感動的是，在施作過程中遇到其他來往山友，很多人都會停下來跟他說「辛苦了，有你真好」。

台東分署關山工作站承辦人邱曉徵告訴中央社記者，步道施作高度約在2800到3000公尺間，主要在狀況較不佳的路徑鋪設，至今仍在進行。步道所需物料都是就地取材，包括南橫坍塌的土石，木料則取自山林間傾倒的樹木，從備料到施作，一天最多大約只能施作8公尺，每年會選在避開颱風季時施作。

台東分署表示，嘉明湖手作步道十週年特展1月21日將在台東登場；1月12日至18日則在台北舉辦前導展，地點在捷運大安森林公園站的陽光大廳。現場展示步道修築工法與實體工具，並透過影像紀錄、插畫創作，讓更多民眾理解高山手作步道的堅持，是希望降低對周邊棲地干擾，讓高山環境成為支持生物多樣性與國土綠網的重要實踐。

嘉明湖 台東 山友

