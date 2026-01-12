快訊

監院指飲用水塑膠微粒風險 水利署：持續精進檢測

中央社／ 台北12日電

有關監察院表示台灣自來水淨水場飲用水及原水恐有塑膠微粒疑慮，水利署今天說明，依環境部國家環境研究院歷年調查結果，飲用水中微型塑膠平均值明顯低於國際平均值，亦遠低於瓶裝水平均值，顯示國內自來水水質相對穩定。

水利署進一步說，將與台水逐步精進檢測技術與水質管理措施，保障民眾安心用水。

監察院昨天表示，台灣自來水淨水場飲用水及原水都有檢出塑膠微粒，卻未納入定期水質監測，食藥署也未對食品器具及包裝釋出的塑膠微粒建構完整風險評估，塑化劑管理也遲未檢討，因此要求政院督促環境部、衛福部、海委會、經濟部改進。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，已積極輔導台水等自來水事業持續強化淨水操作與管理，確保供水品質。現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。

水利署表示，另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，民國106年（10處）、107年（80處）及114年（34處）調查的飲用水中微型塑膠平均值約為每公升0.44至1根，明顯低於國際平均值每公升4.34根，亦遠低於瓶裝水平均值約每公升315根，顯示國內自來水水質相對穩定。

經濟部水利署將與台水公司等自來水事業單位，持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法的發展，配合環境部政策方向、法規制度（如飲用水水質管制標準等）檢討及調整與科學研究進展，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，降低飲用水的塑膠微粒風險，保障民眾安心用水。

