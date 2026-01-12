今彩539頭獎幸運得主逾期仍未現身 台彩：獎金充公
台灣彩券公司今天表示，去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限已於今天下午5時截止，雖然日前透過發布新聞稿方式呼籲中獎人把握兌獎期限盡快出面，但最後倒數時刻截止，幸運中獎人仍未現身，該筆獎金全數歸入公益彩券盈餘。
台灣彩券公司表示，去年逾期未領總獎金，合計7.87億元，其中金額最高之未兌領之獎項有兩筆，皆為「今彩539」頭獎800萬元，分別開在南投縣與新北市，加上今天這筆，114年共累積計三筆 「今彩539」頭獎獎金逾期未兌領，接下來春節將近，眾多加碼獎項均陸續登場，台彩公司呼籲民眾如有購買彩券，盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與獎金擦身而過。
