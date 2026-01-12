快訊

誰在撐腰？外資賣超121億元 這幾檔重砍股竟大漲

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚醫療成運動員後盾！連11年獲運動推手獎 累計照護近6千名運動員

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，禮邀請空手道好手辜翠萍（左1）出席，與運動部長李洋（左2）、長庚決策委員會主任委員程文俊（右2）及長庚運動醫學委員會主席、副院長蔡文鐘（右1）共同合影。圖／長庚醫院提供
運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，禮邀請空手道好手辜翠萍（左1）出席，與運動部長李洋（左2）、長庚決策委員會主任委員程文俊（右2）及長庚運動醫學委員會主席、副院長蔡文鐘（右1）共同合影。圖／長庚醫院提供

長期投入運動醫學公益的長庚醫療財團法人，默默守護國內運動員健康，今再度獲得官方肯定。運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，長庚醫療體系連續第11年榮獲「贊助類金質獎」，並蟬聯獲頒「推展類銅質獎」，顯示長期投入運動醫學與體育公益的制度化成果。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，長庚自2014年推動「長庚運動醫學公益計畫」，整合體系內骨科、復健科、中醫科、神經外科、精神科、藥劑科與營養科等跨專業團隊，建立運動醫學整合照護模式，提供運動員從急性傷害、復健到長期健康管理的醫療支援。

「長庚運動醫學公益計畫」自2018年起，延伸至基層體育與校園運動，透過醫師入校評估、協助轉介治療，以及安排運動防護師隨隊訓練與比賽，提供即時運動傷害處理與預防，同時結合運動禁藥、營養及心理調適等相關教育，強化運動傷害預防與選手健康管理。

過去11年，長庚運動醫學整合照護計畫已服務近6000名國內運動員，涵蓋36項運動類別，從田徑、游泳到各類球類運動。長庚醫療團隊依運動項目特性與個別需求，提供客製化的醫療與復健照護，協助運動員維持訓練品質與競技表現。

除了國內照護外，長庚亦多次派遣醫療與防護人員隨隊出國參賽，提供即時醫療支援。包括114年德國萊茵魯爾第32屆夏季世界大學運動會，組織復健科、中醫科及風濕免疫科醫師隨隊前往德國；同年亦安排運動防護師協助景美高中拔河隊赴英國，參加世界盃室外拔河錦標賽，確保選手在高強度賽事期間的醫療安全。

程文俊指出，長庚醫療財團法人將持續以「取之社會，用之社會」為核心理念，深化運動醫學公益投入，結合醫療專業與公共服務，為國內運動員提供穩定的醫療後盾，並持續向基層扎根，支持台灣體育的長期發展。

運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，長庚醫療財團法人連續第11年榮獲「贊助類金質獎」，並蟬聯獲頒「推展類銅質獎」，由長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表受獎。圖／長庚醫院提供
運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，長庚醫療財團法人連續第11年榮獲「贊助類金質獎」，並蟬聯獲頒「推展類銅質獎」，由長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表受獎。圖／長庚醫院提供

運動傷害 長庚 醫學

延伸閱讀

AI假醫師賣特效藥讓人水腫住院...長庚中醫師楊賢鴻遭冒名 醫院已報案

長庚醫療成運動員後盾 獲運動推手獎雙項肯定

長庚中醫師遭賣藥不實廣告冒名 院方：報警偵辦中

工會批大同醫院人力不足 長庚稱「指控不實」：服務量成長

相關新聞

今彩539頭獎幸運得主逾期仍未現身 台彩：獎金充公

台灣彩券公司今天表示，去年10月11日於南投縣竹山鎮「七星大發財彩券行」開出的「今彩539」頭獎800萬元，兌獎期限已於...

AI假醫師賣特效藥讓人水腫住院...長庚中醫師楊賢鴻遭冒名 醫院已報案

生成式AI工具氾濫，又見假冒醫師身分進行醫療宣傳。長庚醫院今發布聲明，長庚大學中醫學系教授兼系主任、長庚醫院中醫內兒科主...

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

黑毛豬搶手 苗栗縣肉品市場穩居今年拍賣均價全台最高

政府逐步禁止廚餘養豬政策，拉高黑毛豬價格，苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名，肉品市...

張景森批評北宜高鐵政策錯誤 但地方人士大多贊成興建

行政院前政委張景森今天貼文批評，北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照塞，成本倍增但效益不佳，錯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。