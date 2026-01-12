長庚醫療成運動員後盾！連11年獲運動推手獎 累計照護近6千名運動員

長期投入運動醫學公益的長庚醫療財團法人，默默守護國內運動員健康，今再度獲得官方肯定。運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，長庚醫療體系連續第11年榮獲「贊助類金質獎」，並蟬聯獲頒「推展類銅質獎」，顯示長期投入運動醫學與體育公益的制度化成果。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，長庚自2014年推動「長庚運動醫學公益計畫」，整合體系內骨科、復健科、中醫科、神經外科、精神科、藥劑科與營養科等跨專業團隊，建立運動醫學整合照護模式，提供運動員從急性傷害、復健到長期健康管理的醫療支援。

「長庚運動醫學公益計畫」自2018年起，延伸至基層體育與校園運動，透過醫師入校評估、協助轉介治療，以及安排運動防護師隨隊訓練與比賽，提供即時運動傷害處理與預防，同時結合運動禁藥、營養及心理調適等相關教育，強化運動傷害預防與選手健康管理。

過去11年，長庚運動醫學整合照護計畫已服務近6000名國內運動員，涵蓋36項運動類別，從田徑、游泳到各類球類運動。長庚醫療團隊依運動項目特性與個別需求，提供客製化的醫療與復健照護，協助運動員維持訓練品質與競技表現。

除了國內照護外，長庚亦多次派遣醫療與防護人員隨隊出國參賽，提供即時醫療支援。包括114年德國萊茵魯爾第32屆夏季世界大學運動會，組織復健科、中醫科及風濕免疫科醫師隨隊前往德國；同年亦安排運動防護師協助景美高中拔河隊赴英國，參加世界盃室外拔河錦標賽，確保選手在高強度賽事期間的醫療安全。

程文俊指出，長庚醫療財團法人將持續以「取之社會，用之社會」為核心理念，深化運動醫學公益投入，結合醫療專業與公共服務，為國內運動員提供穩定的醫療後盾，並持續向基層扎根，支持台灣體育的長期發展。 運動部1月9日舉辦第17屆「運動推手獎」頒獎典禮，長庚醫療財團法人連續第11年榮獲「贊助類金質獎」，並蟬聯獲頒「推展類銅質獎」，由長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表受獎。圖／長庚醫院提供