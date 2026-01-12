AI假醫師賣特效藥讓人水腫住院...長庚中醫師楊賢鴻遭冒名 醫院已報案

生成式AI工具氾濫，又見假冒醫師身分進行醫療宣傳。長庚醫院今發布聲明，長庚大學中醫學系教授兼系主任、長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻遭詐騙集團冒名，使用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告。有民眾受騙購買「不明特效藥」，吃到水腫惡化住院，楊賢鴻已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

詐騙集團使用「線上問診」手法並推薦購買來路不明的藥品，且在社群平台投放治療糖尿病、水腫相關廣告，文字敘述「祖傳三代」、「治療腎臟病」等，用假亂真的手段吸引民眾上當。鴻楊賢鴻本人喊冤，已經不是第一次遭冒名賣藥，民眾受騙還住院，真的很糟，已經向警方檢舉。

長庚呼籲，相關內容皆非院方及楊賢鴻所屬或授權，民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。

長庚醫院提醒，就醫或諮詢需求，務必透過官方網站、正式掛號系統或本院公布之合法聯絡管道進行查詢與預約，民眾切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。