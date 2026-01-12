國5橫跨翡翠水庫通車20年...未影響水質 張景森：北宜直鐵遭環評誤殺

國5北宜高通車到今年滿20年，這條國道經過翡翠水庫集水區，早年有人擔心造成水庫枯竭、水質惡化，但經過長年監測，翡翠水庫的水量不只沒有減少、水質維持優良，並且在污染控管下更勝以往。行政院前政委張景森舉國道公路的成功經驗，對照環境衝擊更小的北宜直鐵，替直鐵喊冤「遭環評誤殺」。

早年環評審查規定並不多，規劃興建北宜高速公路巨大工程橫跨翡翠水庫集水區，20年來證明水量水質並未因為蓋了這條國道而被破壞；至於1994年最早提出的北宜直鐵幾乎貼著北宜高平行，但後來修改路線繞過水源保護區外緣，新線方案報經建會審議通過，行政院列入「東部鐵路快速化計畫」首要方案，卻在一階環評被判「不同意」興建。

行政院前政務委員張景森在臉書貼文「數據戳破了環境恐懼，大家來為北宜直鐵平反！」論述提出3點理由：

一、20年實證：恐懼未曾發生，品質不降反升

回首2006年北宜高速公路通車之前，社會氛圍充斥著對環境災難的預言。然而通車至今滿20年，根據長年系統性監測，翡翠水庫的水量不只沒有減少，水質竟然還變好！卡爾森指數（CTI）長年維持優良指標，水質不僅未見頹敗，甚至在污染控管下更勝往昔，水庫積水區的植被地景也沒有任何退化。「開發必然破壞」的假設，並非顛撲不破的真理。

二、為何？結構性調整！

北宜高能與環境共存，關鍵在於「路廊轉換」的環境效益。過去，車流散落在九彎十八拐的舊北宜公路，車輛頻繁剎車、磨損產生的粉塵及缺乏防護的逕流，直接威脅集水區生態；沿著公路發展的土雞城、濫墾茶園、違建產生許多的水土流失和污染。

國5通車後把分散的車流導引到受控的封閉系統，透過隧道截流與油水分離，反而減少原本對環境干擾。這是「以更有效率的開發，減輕既有環境壓力」成功案例，並不是所有開發都是該殺的！

三，為被誤殺的北宜直鐵平反

這一條過去規劃的鐵路跟北宜高平行，也穿過坪林的翡翠水庫集水區，最後遭環評封殺，才產生今天必須花4000千億蓋高鐵的荒謬事情。

張景森強調，北宜直鐵對環境更友善，包括「衝擊更小」：鐵路孔徑更窄，地表擾動遠低於公路。「效率更高」：以電力驅動的軌道運輸，能耗與碳排僅為小汽車的1/5及1/4。「主動減壓」：若能透過鐵路轉移部分國道的自用車流量，將能從源頭進一步優化集水區的環境負荷。

他說，台灣不該再因過度「環境焦慮」而阻礙結構性的綠色交通轉型，我們用20年證明國5安全與對環境的正面影響，現在更不應該忽視鐵路建設可能帶來的環境紅利。