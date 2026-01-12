擋寒流「暖暖包」用完怎處理？ 全台唯這縣市歸類可回收垃圾
最近氣溫驟降，許多人會買暖暖包保持溫暖。不過暖暖包用完要怎麼處理呢？每年冬天都讓不少人苦惱，暖暖包丟棄要分成哪一類垃圾？對此，有些人直接把暖暖包直接丟進垃圾桶，也有人會丟回收。其實大多數縣市把暖暖包分為「一般垃圾」，台中市則是把暖暖包分入「可回收」，且發展出「除臭再利用」。
非營利環保組織「RE-THINK重新思考」在「回收大百科」指出，暖暖包的成分不只鐵粉，還包括鹽、活性碳、吸水性樹脂等複合性材質。暖暖包發熱原理是讓鐵粉接觸到外界的空氣及水氣，開始氧化、產生熱，其他成分則是輔助氧化反應及保水，經過化學反應也讓各種成分更難以分離。因此，現階段還沒有再利用的技術，無法讓暖暖包回收處理，只能以一般垃圾丟棄。
而用過的暖暖包氯含量僅約0.05%，不是一次大量焚燒，不需要用擔心產生戴奧辛。不過在丟暖暖包時，要等暖暖包已經完全冷卻，再丟進垃圾桶。新北市環保局曾經公開提醒，暖暖包不可回收，但可以放進衣櫃、鞋櫃，幫忙吸濕氣除臭，收納在潮濕的角落，也可以延長乾燥效果，還能去除異味，讓空氣更清新。
不過除了把暖暖包丟一般垃圾，其實台中市環保局從2021年起，把暖暖包列入回收品項（不包含外層塑膠包裝），回收時不用自行拆解，只要交給清潔隊員即可。垃圾車也會加掛回收籃，並進行破袋檢查，加強回收作業。台中市推動回收的原因是：暖暖包成分不適合焚化。環保單位指出，暖暖包內含鐵粉、活性碳與氯化鈉，鐵粉進入焚化爐無法轉化成電能，而氯化鈉在高溫焚燒下，對環境不友善。
