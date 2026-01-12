開放醫院聘外籍照服員？石崇良：已經提案給勞動部 盼第二季有好消息

因應護理人力荒，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房病患照顧，提升品質。衛福部長石崇良表示，已經向勞動部提案，修訂外國人就業服務的相關辦法，若沒有爭議，勞動部接受提案，之後將再進行預告或公告，尚需一點時間溝通，希望第二季有好消息。

石崇良指出，衛福部自111年起推動「住院整合照護服務」，由醫院安排受過訓練的護佐人員與護理師共同照護，家屬可以不需全天候留院照顧病人，或是自聘看護。過去，民眾大多自行找看護，但有費用高昂或素質良莠不齊等問題，由醫院統一安排護理師和受訓護佐，可提升住院照護品質及醫院感染控制，目前共有上百家醫院參與。

因應護理人力荒，石崇良說，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧病患，這部分並不是搶走現有護理師的工作，而是減輕人力長期不足困境。這部分也會透過建立更明確的分級分工，一方面讓外籍照護人員能夠在醫院合法工作，一方面減輕護理人員的工作負擔，對家屬、護理人員以及醫院來說，是三贏模式。

石崇良指出，「住院整合照護服務」自111年起推動，開放共聘制度，針對有生活照護需求的住院病人，如失能病人，由醫院統整找照服員，避免自行找看護卻跟醫院內部管理產生衝突的情形，這現象在新冠疫情期間尤為明顯。「住院整合照護服務」於114年改為公務預算支應，目前公務預算一年已成長到5億，計畫將涵蓋率逐年提升，提供更親民的住院照護費用。

「各醫院普遍面臨人力短缺、找不到人的問題。」石崇良強調，衛福部希望能打破醫院無法聘用外籍中階技術人力的限制，比照長照機構、具慢性病或呼吸病房醫院等資格，擴大開放至急性病房。法案修改有推動的必要，現階段先解決開放醫院聘雇外籍護佐，之後才會再進行討論開放聘雇外籍護佐，這是良善的政策，有助緩解人力短缺及人才培育。