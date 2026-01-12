快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

開放醫院聘外籍照服員？石崇良：已經提案給勞動部 盼第二季有好消息

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
是否開放醫院聘外籍照服員？ 石崇良表示，已經提案給勞動部，希望第二季會有好消息。記者廖靜清／攝影
是否開放醫院聘外籍照服員？ 石崇良表示，已經提案給勞動部，希望第二季會有好消息。記者廖靜清／攝影

因應護理人力荒，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房病患照顧，提升品質。衛福部長石崇良表示，已經向勞動部提案，修訂外國人就業服務的相關辦法，若沒有爭議，勞動部接受提案，之後將再進行預告或公告，尚需一點時間溝通，希望第二季有好消息。

石崇良指出，衛福部自111年起推動「住院整合照護服務」，由醫院安排受過訓練的護佐人員與護理師共同照護，家屬可以不需全天候留院照顧病人，或是自聘看護。過去，民眾大多自行找看護，但有費用高昂或素質良莠不齊等問題，由醫院統一安排護理師和受訓護佐，可提升住院照護品質及醫院感染控制，目前共有上百家醫院參與。

因應護理人力荒，石崇良說，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍照服員，協助照顧病患，這部分並不是搶走現有護理師的工作，而是減輕人力長期不足困境。這部分也會透過建立更明確的分級分工，一方面讓外籍照護人員能夠在醫院合法工作，一方面減輕護理人員的工作負擔，對家屬、護理人員以及醫院來說，是三贏模式。

石崇良指出，「住院整合照護服務」自111年起推動，開放共聘制度，針對有生活照護需求的住院病人，如失能病人，由醫院統整找照服員，避免自行找看護卻跟醫院內部管理產生衝突的情形，這現象在新冠疫情期間尤為明顯。「住院整合照護服務」於114年改為公務預算支應，目前公務預算一年已成長到5億，計畫將涵蓋率逐年提升，提供更親民的住院照護費用。

「各醫院普遍面臨人力短缺、找不到人的問題。」石崇良強調，衛福部希望能打破醫院無法聘用外籍中階技術人力的限制，比照長照機構、具慢性病或呼吸病房醫院等資格，擴大開放至急性病房。法案修改有推動的必要，現階段先解決開放醫院聘雇外籍護佐，之後才會再進行討論開放聘雇外籍護佐，這是良善的政策，有助緩解人力短缺及人才培育。

人力 石崇良 衛福部 照服員 勞動部 病患 看護

延伸閱讀

少子化再創新低 南市藍營議員疾呼中央推整套完整解方

影／在野推「未來帳戶」 石崇良憂心資源排擠

在野共推「未來帳戶」 石崇良：普惠式政策恐造成資源排擠

被批「硬拗」有少子女化辦公室 石崇良回應黃國昌：已轉型到政院層級

相關新聞

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

黑毛豬搶手 苗栗縣肉品市場穩居今年拍賣均價全台最高

政府逐步禁止廚餘養豬政策，拉高黑毛豬價格，苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名，肉品市...

張景森批評北宜高鐵政策錯誤 但地方人士大多贊成興建

行政院前政委張景森今天貼文批評，北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照塞，成本倍增但效益不佳，錯...

近百年巴洛克風格建築 嘉義縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復開工

建於1928年（昭和3年）、有著巴洛克風格外觀的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，因主體構造年久腐朽，文化部文化資產局補助逾...

開放醫院聘外籍照服員？石崇良：已經提案給勞動部 盼第二季有好消息

因應護理人力荒，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房病患照顧，提升品質。衛福部長石崇良表示，已經向勞動部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。