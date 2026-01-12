快訊

黑毛豬搶手 苗栗縣肉品市場穩居今年拍賣均價全台最高

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名。圖／苗栗縣肉品市場提供
苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名。圖／苗栗縣肉品市場提供

政府逐步禁止廚餘養豬政策，拉高黑毛豬價格，苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名，肉品市場擔心後續黑毛豬可能棄養潮，持續衝擊價格。

黑豬特有口感及肥瘦比例，一直是苗栗縣民最喜歡的肉品，苗栗縣肉品市場也是新北、桃、竹、苗地區最大黑豬供應市場，過去因黑豬畜養以廚餘為主，政府逐步禁止廚餘養豬政策定調，黑毛豬拍賣價格走高，今年以來平均價格，穩居全台第一名。

肉品市場分析，今年元旦苗栗每公斤均價94.99元，其中黑毛豬258頭，均價101.9元，白毛豬257頭，均價87.22元，今天黑毛豬361頭，均價108.7元，白毛豬279頭，均價95.34元。

肉品市場指出，黑毛豬養成需12至14個月，體重140、150公斤左右，白毛豬6個月，可以長成130公斤，黑毛豬目前都改以飼料餵養，成本相對提高，有些農友可能打退堂鼓，黑毛豬後續供應量的變化，也將影響價格，可能吃不到便宜的黑毛豬肉。

毛豬 肉品市場 均價

相關新聞

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

1月以來冷空氣一波波，冷個沒完，但最近多屬於乾冷型，下周起冷空氣可能要換濕冷型態了。

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵延伸宜蘭持續引發爭議，行政院前政務委員張景森批評，直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，原本1764億的建設暴增4000億元，每...

張景森批評北宜高鐵政策錯誤 但地方人士大多贊成興建

行政院前政委張景森今天貼文批評，北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照塞，成本倍增但效益不佳，錯...

近百年巴洛克風格建築 嘉義縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復開工

建於1928年（昭和3年）、有著巴洛克風格外觀的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，因主體構造年久腐朽，文化部文化資產局補助逾...

開放醫院聘外籍照服員？石崇良：已經提案給勞動部 盼第二季有好消息

因應護理人力荒，衛福部研擬開放醫院聘雇外籍護佐和照服員，協助急性病房病患照顧，提升品質。衛福部長石崇良表示，已經向勞動部...

