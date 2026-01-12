黑毛豬搶手 苗栗縣肉品市場穩居今年拍賣均價全台最高

政府逐步禁止廚餘養豬政策，拉高黑毛豬價格，苗栗縣肉品市場是全國最大黑毛豬拍賣市場，今年以來穩居全台平均價格第一名，肉品市場擔心後續黑毛豬可能棄養潮，持續衝擊價格。

黑豬特有口感及肥瘦比例，一直是苗栗縣民最喜歡的肉品，苗栗縣肉品市場也是新北、桃、竹、苗地區最大黑豬供應市場，過去因黑豬畜養以廚餘為主，政府逐步禁止廚餘養豬政策定調，黑毛豬拍賣價格走高，今年以來平均價格，穩居全台第一名。

肉品市場分析，今年元旦苗栗每公斤均價94.99元，其中黑毛豬258頭，均價101.9元，白毛豬257頭，均價87.22元，今天黑毛豬361頭，均價108.7元，白毛豬279頭，均價95.34元。

肉品市場指出，黑毛豬養成需12至14個月，體重140、150公斤左右，白毛豬6個月，可以長成130公斤，黑毛豬目前都改以飼料餵養，成本相對提高，有些農友可能打退堂鼓，黑毛豬後續供應量的變化，也將影響價格，可能吃不到便宜的黑毛豬肉。