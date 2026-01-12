語言不通成阻礙？衛福部擬開放外籍護佐 北榮院長陳威明：眼神也可溝通

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明表示，護佐對護理師幫忙很大，他贊成開放外籍護佐，往後政策上路，醫院也會開課、嚴格訓練，護佐不能從事護理師的工作，語言不是問題，「眼神交會、手勢、表情就是最好的溝通」。本報資料照片
醫院護理人力短缺，衛福部護理及健康照護司擬開放外籍護佐、照服員，協助急性病房護理師照顧病患，提升照護品質，最快今年4、5月上路，目標民國119年新增2000名人力。台北榮總院長陳威明表示，護佐對護理師幫忙很大，他贊成開放，政策若上路，醫院將開課、嚴格訓練，護佐不能從事護理師工作，但可協助確保照顧品質。

陳威明說，醫院護理師工作繁重，在尚未有AI機器人協助前，如果急性病房可以引進外籍護佐、照服員，他「表達支持」。外界憂心，與外籍護佐的語言溝通是否成為阻礙？他說，現在許多手機都可以即時翻譯，語言不是問題，「眼神交會、手勢、表情就是最好的溝通」。

護佐協助照顧病人，護理師、病人、病人家屬都十分高興。陳威明說，他照顧家中102歲的岳父及90歲的岳母，已聘請外籍看護照顧多年，與外籍看護合作愉快，語言不是問題，因為外籍看護的協助，他與同是醫師的太太才能安心在醫院工作、照顧患者

陳威明說，北榮桃園分院附設護理之家引進外籍看護，實施效果良好。桃園分院院長彭家勛說，少子化時代，護理人力一直存在缺口，該院附設護理之家共有24名越南籍外籍看護，協助護理師照顧機構住民，引進前均安排接受照服員相關工作等訓練，正式進入臨床時，也有護理師一對一帶領熟悉環境、語言等，目前外籍看護已能獨立作業，對護理人員減壓幫助很大。

陳威明指出，員山分院等其他分院的照顧機構也正在評估招募外籍看護，如果運用到急性病房，特別是共照病房需要照服員，提供優質的照顧服務。

