影／看《紙風車20週年》紀錄片首映 贈送《青年的四個大夢》

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
紙風車文教基金會將於1月24日，在臺北表演藝術中心推出《纸風車368兒童20週年特别演出》。紙風車文教基金會執行張長敏宜（左起）、紙風車文教基金會董事長陳進財、遠流出版社董事長王榮文、紙風車劇團團長任建誠出席記者會。記者邱德祥／攝影
紙風車文教基金會將於1月24日，在台北表演藝術中心推出《紙風車368兒童20週年特别演出》。本次演出以「現場劇場演出×紀錄片首映」的全新形式呈現。邀請曾看過368工程戶外演出的觀眾，走進劇場，感受368工程幕前幕後的故事，進場觀眾還會贈送重新再版的吳靜吉經典作品《青年的四個大夢》。

紙風車368工程走到第二十年，當年第一輪觀看演出的孩子們，如今也已長大成人，正是尋找人生方向的年紀。對一路支持368工程走來的中年世代而言，這也是一本值得重讀、重新整理人生座標的作品。讓觀眾不只進劇場看戲，也能把思考人生方向的指南帶回家。

遠流出版社選擇在此刻重新再版吳静吉的《青年的四個大夢》，正是因為這本書在不同時代，都持續對各階段的人們產生影響。書中談的不只是年輕時的夢想，而是一生如何面對價值、志業與關係的提問，在這個變化多端的A 時代，更是別具意義。董事長王榮文也是紙風車368兒童藝術工程的發起人之一，368工程正是一條追尋終生志業的實踐之路。從一本書對青年世代的啟發，到一場場走進鄉鎮的演出，兩者之間展現的，都是相信藝術可以改變人生的行動力。

紙風車文教基金會董事長陳進財也以自身創業經驗分享，在最痛苦的時候找到了個好朋友金主葉國一，跟他說要做無線通訊，因為台灣電腦很強但是通訊很弱，就算知道會再虧5年，葉國一二話不說，第一次就匯了30億，所以人生真的是要有良益友，但是你自己本身也要有對的人生價值觀，追求對的事情，對自己這本書真的都有影響，環環相扣，其實當他成你腦袋的一部分，當他成為你思考的DNA的一部分，相信影響是一生的。

紙風車的創辦人李永豐、執行長張敏宜，都曾在青年時期深受這本書的啟發，書中對價值與方向的提問，可以說是啟發了日後紙風車文教基金會啟動368工程的濫觴。紙風車文教基金會董事長陳進財，希望把這本書當成禮物，送給願意同行的人，英雄之旅仍在繼續，而《368兒童藝術工程》與《青年的四個大夢》，陪伴不同世代走在各自的路上。

紙風車文教基金會董事長陳進財（左）也以自身創業經驗分享，這本書對自己真的都有影響，環環相扣，其實當他成你腦袋的一部分，當他成為你思考的DNA的一部分，相信影響是一生的。記者邱德祥／攝影
