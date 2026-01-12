航班提早抵台地勤反應不及 桃機公司強化應變
易斯達航空提早抵達桃園國際機場，運務員卻未到場，導致旅客無法入境；桃機公司今天說，將檢視夜間航班到港現場應變與支援機制，強化跨單位即時聯繫與備援安排。
有民眾透過社群網站Threads發文指乘客下機後發現進航站的管制門沒開，旅客在通道等數分鐘後才有人開門。
桃機股份有限公司表示，經查是易斯達航空ZE983航班昨天晚間11時23分抵達第1航廈B2入境門，當時代理的熊航僅派1名運務員接機，首批旅客於11時35分抵達管制門，但運務員約於11時42分才抵達現場開啟管制門，旅客入境後運務員於11時49分完成相關作業離開現場。
ZE983航班原訂韓國時間昨天晚間10時自釜山起飛，預訂台灣時間12日淩晨0時15分抵達。
桃機公司說，依現場監視系統畫面與勤務紀錄，航班接機作業人員確實遲到，已通知代理航空公司檢討改善，確保後續入境作業流程順暢，避免影響旅客通關動線與入境秩序。
桃機公司表示，相關事宜屬航空公司與地勤代理間契約協議範疇，桃機公司後續將同步檢視夜間航班到港現場應變與支援機制，強化跨單位即時聯繫與備援安排，確保即使個別作業未如預期，仍能即時啟動協助措施。
截至發稿時，暫無法取得熊航回應。
