近百年巴洛克風格建築 嘉義縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復開工

中央社／ 嘉義縣12日電
嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，因主體構造年久腐朽，文化部文化資產局補助逾新台幣2000萬修復，12日舉行開工典禮。中央社
建於1928年（昭和3年）、有著巴洛克風格外觀的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，因主體構造年久腐朽，文化部文化資產局補助逾2000萬復修，今天開工，預計2年後完工。

嘉義縣政府今天舉行「縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程開工典禮」，縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、溪口鄉長孫維聰與曾氏家族後代子孫出席開工典禮。

嘉義縣文化觀光局發布新聞稿表示，溪口曾氏洋樓為2樓建築，融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值，民國107年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，並於110年至113年間完成相關規劃設計。

文化部文化資產局114年核定修復工程總金額新台幣2780萬元，修復重點針對屋架、牆體、牆面裝飾、樓梯等本體結構，以原材料及原工法修復為原則，並進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪，增設水電及消防等安全設備，以確保古蹟保存與再利用。

翁章梁致詞說，古蹟修復不像一般房屋整修，這是要考據後修舊如舊，恢復當年光彩；曾氏洋樓不僅是一棟建築，更是地方代表性文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方開發與族群文化，感謝曾家人願意讓政府指定為古蹟修復。

蔡易餘表示，早期建築可以蓋到2樓都相當不簡單，透過文化資產保存法的保護，修復曾氏洋樓後捐給公眾使用，這相當棒；去年颱風丹娜絲造成鄉下地區很多三合院毀損，希望那些房子也可以與曾氏洋樓一樣復原到原來樣貌。

文觀局指出，曾氏洋樓修復完成後，將與溪口客家文化館、文化生活館結合成為公共空間，推動藝文展演，也可作為鄰近溪口國小等學校的教育場域，推廣地方文史與文化資產，讓古蹟成為文化傳承與教育的重要基地。

嘉義縣政府12日舉行「縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程開工典禮」，縣長翁章梁（前排右3）、民進黨立委蔡易餘（前排左3）與曾氏家族後代子孫出席留影。中央社
嘉義縣政府12日舉行「縣定古蹟溪口曾氏洋樓修復工程開工典禮」，縣長翁章梁（前排右3）、民進黨立委蔡易餘（前排左3）與曾氏家族後代子孫出席留影。中央社

