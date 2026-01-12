張景森批評北宜高鐵政策錯誤 但地方人士大多贊成興建

行政院前政委張景森今天貼文批評，北宜高鐵興建經費暴增到4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照塞，成本倍增但效益不佳，錯誤的政策未重新評估，只剩選舉考量。對此，宜蘭縣府及藍綠地方人士大多歡迎高鐵早日完工，議長張勝德除了高鐵，更認為提升台鐵區間車捷運化，對在地交通的幫助應該更大。

宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，中央積極規劃重大交通建設，未來10年也是宜蘭的黃金10年，其中高鐵扮演至關重要角色，這也是宜蘭人的期盼，希望中央加速審查進度，讓高鐵到宜蘭早日完成。

議長張勝德說，北宜高鐵將來向南延伸到花蓮及台東，北宜高鐵完工有助於推動串連環島生活圈，對此表示歡迎，不過高鐵在宜蘭只停靠一站，就在地需求而言，他也主張要推動台鐵區間車捷運化，對通勤交通運輸及帶動產業發展的幫助更大。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌對張景森的發言表示「尊重」，之前推動此案的過程中都經過充分討論，國發會也審查通過北宜直鐵案，只剩下行政院就要核定，為了宜蘭交通建設， 希望早日核定動工。

國民黨縣議員楊弘旻表示，將來可以從宜蘭搭高鐵直接到南部探訪親友，快速方便，減少轉車的麻煩，為什麼要反對？當然要趕快興建。

據了解，北宜高鐵計畫進展快速，去年8月通過環評，11月國發會審查通過，目前送到行政院核定中。今年要選舉，又是一項選舉政策利多。

行政院前政委張景森在臉書貼文論述9點理由，痛批「直鐵升級高鐵，決策錯誤的源頭」；前行政院長蘇貞昌當時的裁示是要兼顧成本及民意，卻被扭曲成「政策承諾」；如今興建經費原本1764億暴增至4000億元，連個重新評估都沒有。

就成本效益而言，張景森表示，從規劃報告中書可以看出，20年後花了4000億蓋的北宜高鐵，1小時只開一兩班，假日或許多開幾班，每天近萬的通勤族及大台北旅客多數不會坐它，仍然開著小汽車，雪隧一樣塞車，經費暴增但效益不存在。

他說，經費暴增絕非單純「物價上漲」或「細部修正」即可解釋，交通部當初向行政院報告時，在工程規模、技術假設與財務結構上就存在根本性的錯誤，草率錯誤的簡報內容，誤導行政院政策，國發會把關失靈，淪為「橡皮圖章」也難辭其咎。

他強調，重大建設不要被選舉綁架，若連如此重大公共工程都可以跳過最基本的政策程序，只剩選舉與政治考量，那麼國家所付出的代價，不僅是財政與經濟損失，更是人民對政府治理能力的信任流失。