長榮航空日韓航班陸續增加 西班牙、赫爾辛基、印度航點評估中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明（左二）今表示，今年將迎來2架787-9三艙等新機，另外首架777客改貨機將於今年底進場改裝。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空總經理孫嘉明（左二）今表示，今年將迎來2架787-9三艙等新機，另外首架777客改貨機將於今年底進場改裝。記者胡瑞玲／攝影

看好今年客運市場持續成長，長榮航空總經理孫嘉明今表示，機隊部分仍維持80架客機及9架貨機，其中，將迎來2架787-9三艙等新機，另有1架777客機、A330-300客機退出機隊；另外，2、3年前規畫的777客改貨機，因地緣衝突跟認證有延期，預計今年底首架就要進場改裝。

長榮航空今舉辦媒體茶敘，孫嘉明說，去年營收為2203.33億元，較前年略少0.31％，但營收面僅次於2024年的次高。去年不能說驚濤駭浪，仍經歷風風雨雨，包含4月美國關稅、電商受到影響、美國移民政策、7月日本末日預言等。

孫嘉明說，第3季辛苦，但第4季恢復正常，12月的收入比預估好，仍開航3個新航點，包含上半年的神戶、10月3日達拉斯、10月21日釜山，開航情況均佳，成績都陸續達成。

孫嘉明表示，今年長榮航空機隊還是維持80架客機及9架貨機，其中，80架客機中，將迎來兩架787-9三艙等新機，另有一架777客機、A330-300客機退出機隊，因此總架次不變；另外，2、3年前規劃的777客改貨機，因地緣衝突跟認證有延期，預計今年底首架就要進場改裝。

孫嘉明說，今年持續看好客貨運成長，目前第一季客運訂位已超出預期，第二季也不錯，整體來看今年客運市場還是成長。貨運部分，台灣AI還是很強，傳統東南亞汽車零組件及成衣貨源也有，整體還是在成長趨勢。

增班部分，孫嘉明指出，義大利的米蘭航線預計1月16日起，將從每周4班增加至每周7班；釜山於2月23日到3月28日過年期間，增加到每周10班；仁川在4月12日前從每周14班增加至18班；峴港因農曆年需求，3月8日前從每周1班增加至12班。

日本航線部分，青森預計今年3月29日起將增加到每周5至7班；愛媛松山於春季3月17日至4月12日，從每周3班增加至5班；福岡在3月28日前，每周從14班增加至16班；仁川在4月12日前從每周14班增加至18班。

國籍航空其他公司陸續開航新航點，星宇航空第一個將開航的歐洲航點，倫敦、米蘭、布拉格、赫爾辛基及蘇黎世均引發猜測。孫嘉明表示，長榮航空部分，目前西班牙、赫爾辛基、印度正在評估中。

