AI商機帶動需求…事業移工加班年增1.4小時、平均月領3萬

中央社／ 台北12日電
勞動部今天公布民國114年移工管理及運用調查結果，受惠AI商機推升景氣，事業移工加班時間較113年年增1.4小時；另配合最低工資調升，經常性薪資平均為新台幣3萬元，較113年月增1100元。聯合報系資料照片
勞動部今天公布民國114年移工管理及運用調查結果，受惠AI商機推升景氣，事業移工加班時間較113年年增1.4小時；另配合最低工資調升，經常性薪資平均為新台幣3萬元，較113年月增1100元。

為了解事業單位及家庭雇主對移工管理、運用及相關政策看法與移工的工作概況，勞動部統計去年7月至8月進行「114年移工管理及運用調查統計」，回收有效樣本8545份（含事業單位4523份、家庭雇主4022份），並在今天公布結果。

事業單位移工部分（製造業、營建工程業、農林漁牧業，不包含僱用從事海洋漁撈工作者）經常性薪資平均為3萬元，較113年月增1100元，主因是配合最低工資調升；加班費5100元，較113年增500元。

而113年7月至去年6月均在職移工的全年其他非經常性薪資（含年終、節慶、工作獎金等）為1.5萬元，較113年調查減600元。

另外，事業移工加班工時28.3小時，年增1.4小時，主因AI商機帶動部分製造業加班工時增加所致。

調查指出，申請附加移工事業單位近3成未足額引進，主因以「引進移工已符合人力需要」占7成最多；而3成4事業單位運用移工有遭遇困擾，主要困擾為「語言不通」。

外籍家庭看護工部分，經常性薪資平均為2.1萬元、加班費2800元，二項合計約2.4萬元，較113年6月增400元，推測主因是期滿續聘調薪；非經常性薪資（非按月給付之年終或其他獎金）7100元，平均每日工作時間10.1小時，皆與113年相近。

調查顯示，外籍家庭看護工每月有休假者占65.8%，其中每月休假「1天」占31.7%最多，雇主未給休假均有發給加班費；而家庭雇主於外籍看護工休假時，有替代照顧方案者占85.2%，主要替代方案以「由家人照顧」占66.9%最多。

另外，3成4家庭雇主運用外籍看護工有遭遇困擾，主要困擾為「語言不通」，其次是「愛滑手機、聊天」、「溝通困難（如配合度不高等）」、「工作態度或紀律不佳」等。

