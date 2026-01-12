鬼塚虎歧視爭議延燒 賈永婕：對101、品牌與每位Sales都是重要提醒

有網友在社群平台上PO文指出，越南移工友人在台北101的鬼塚虎專櫃被女店員歧視、無理對待，鬼塚虎今天正式發聲明回覆「已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業」。台北101董事長賈永婕剛也發文指出「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是」。但仍不忘支持鬼塚虎，她說「我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了！」

賈永婕昨晚海巡到網友貼文後回覆「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。今天也在自己的社群帳號分享相關心情。

賈永婕說，自己是一個非常精打細算的人。再好看的衣服，只要超出預算，我真的不會考慮。所以逛街時常常會假裝若無其事，其實在偷看標價。也因為這樣，她看過很多服務人員的臉色，同時也交到很多專櫃的好朋友。

曾經有一次，她在百貨公司遇到一位服務超好、又很會推銷的妹妹，一不小心買太多，事後想想不甘心，乾脆把她挖角到我的婚紗店上班。「這招我用過很多次，真的屢試不爽，超賺的，好的業務是寶藏！」。

賈永婕指出「這次鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位Sales，都是。服務業最基本的，就是一視同仁。耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。謝謝網友們願意告訴我這件事，讓我們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質。歡迎大家常常來101逛街，不一定要買東西，來走走、來玩玩都好。有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理。」

最後她不忘支持品牌「鬼塚虎是我的愛牌，好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們。我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了！那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高」。